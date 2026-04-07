Seis provincias en alerta por tormenta, granizo y viento intenso: ¿qué pasa este martes en Neuquén y Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó alertas amarillas para varias provincias de Argentina. En el detalle remarcó que el clima combinará lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y hasta viento de ráfagas intensas.

En total, son seis las provincias afectadas, todas ellas ubicadas en el norte del país. De igual manera acá te informamos un panorama general del clima para Neuquén y Río Negro.

Las alertas que impactan en Argentina

El organismo nacional informó que por la alerta de tormenta, se prevén que sean de variada intensidad y algunas de ellas, localmente fuertes. «Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante precipitaciones», detalló y agregó que además se espera «actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h».

Las provincias donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual, son: Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.

Por la alerta de lluvia, el SMN informó que esta tendrá impacto únicamente en la zona este de Buenos Aires. Toda este sector será afectado por lluvias, algunas localmente fuertes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Además resaltó que «no se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta».

Finalmente por el viento se informó que esta alerta alcanzará a Entre Ríos y también a Buenos Aires. El área será afectada por «vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h».

¿Qué pasa con el clima este martes en Neuquén y Río Negro?

En cuanto al panorama climático general de Neuquén y Río Negro, esto es lo que informó el pronóstico para este martes 7 de abril.

Alto Valle

Temperaturas: Máxima de 23°C | Mínima de 8°C .

Máxima de | Mínima de . Condiciones: Cielo mayormente despejado por la mañana y tarde; algo nublado hacia la noche.

Cielo mayormente despejado por la mañana y tarde; algo nublado hacia la noche. Viento: Moderado, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h constantes durante gran parte del día.

Costa rionegrina

Temperaturas: Máxima de 18°C | Mínima de 8°C .

Máxima de | Mínima de . Condiciones: Cielo algo nublado durante la mañana, despejándose parcialmente hacia la tarde.

Cielo algo nublado durante la mañana, despejándose parcialmente hacia la tarde. Viento: Leve a moderado, con ráfagas que alcanzarán los 13-22 km/h durante la noche.

Zona cordillerana

Bariloche (Río Negro): Máxima de 20°C | Mínima de 5°C . Cielo mayormente despejado con intervalos nubosos. Vientos leves (7-12 km/h).

Máxima de | Mínima de . Cielo mayormente despejado con intervalos nubosos. Vientos leves (7-12 km/h). San Martín de los Andes (Neuquén): Máxima de 20°C | Mínima de 4°C. Jornada soleada con nubosidad en aumento hacia la noche. Vientos leves.

Norte neuquino

Temperaturas: Máxima de 22°C | Mínima de 7°C .

Máxima de | Mínima de . Condiciones: Cielo despejado a algo nublado.

Cielo despejado a algo nublado. Viento: Incremento de la intensidad hacia la noche, con ráfagas de 13 a 22 km/h.

Meseta de Río Negro

Temperaturas: Máxima de 20°C | Mínima de 3°C (la más baja de la región reportada).

Máxima de | Mínima de (la más baja de la región reportada). Condiciones: Mañana despejada, tarde y noche con nubosidad variable.

Mañana despejada, tarde y noche con nubosidad variable. Viento: Aumento de la velocidad hacia el final del día, ráfagas de 13-22 km/h.

Centro de Neuquén