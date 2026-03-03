Sobrevoló en helicóptero un Parque Nacional de Córdoba y puso en riesgo al cóndor andino: cuál fue la peculiar multa

El cóndor andino tiene una cría cada dos años y es considerado vulnerable en la región. Foto: gentileza.

Un piloto fue sancionado con una peculiar multa ambiental tras sobrevolar sin autorización el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba, y debió donar 30 pares de calzado técnico para los guardaparques. La medida sustituyó el pago de 9 millones de pesos y se aplicó por el impacto sobre el cóndor andino, especie en estado vulnerable.

Según publicó Infobae, la sanción fue propuesta por la Administración de Parques Nacionales y avalada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. El objetivo fue reparar el daño ambiental causado por el vuelo bajo de un helicóptero en un área de conservación.

Sobrevuelo en área protegida y daño ambiental en Córdoba

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2025 al mediodía, cuando un guía detectó un helicóptero que ingresó en dos ocasiones a una zona próxima a “Baño del Cóndor”. El sitio es utilizado por las aves para descanso y acicalamiento.

La Administración de Parques Nacionales informó que la medida acordada “sustituía el pago de una suma de 9 millones de pesos”. También precisó que se priorizó una recomposición orientada a fortalecer las tareas de protección en lugar de un resarcimiento económico.

El caso ocurrió en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Foto: Gobierno de Córdoba.

La intervención estuvo a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal, conducida por el fiscal Carlos Gonella y coordinada por el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.

La entrega del calzado se concretó en la sede de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Participaron la representante legal del organismo, Mariel Viviana Schneider; la intendenta Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos.

Cóndor andino en Córdoba: población limitada y riesgo por vuelos bajos

Las autoridades remarcaron que la presencia del cóndor andino en Córdoba es limitada y enfrenta amenazas por pérdida de hábitat y persecución. La especie tiene una cría cada dos años y alcanza la madurez después de los seis años de vida.

Indicaron que los sobrevuelos a baja altitud generan “elevados niveles de estrés”, provocan el abandono de sitios de descanso y alteran conductas y procesos fisiológicos. También advirtieron sobre el riesgo de colisión con aeronaves.

Desde la administración del parque señalaron que es necesario reducir amenazas adicionales que afecten la persistencia de la especie en la región. El caso quedó encuadrado como infracción al Código Aeronáutico y se resolvió mediante una medida alternativa.