Sol y viento marcan este lunes en Neuquén y Río Negro: máximas en aumento y tardes agradables

El inicio de la semana traerá buen tiempo y temperaturas en ascenso en Neuquén y Río Negro, con cielos mayormente despejados y tardes que irán de templadas a cálidas, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Este lunes se espera viento en sectores abiertos, aunque las condiciones generales serán agradables para actividades al aire libre.

La AIC advierte que hacia mediados de octubre podrían registrarse lluvias y nevadas en la cordillera, manteniéndose la alternancia típica de la primavera, con días cálidos intercalados con ingresos de aire frío y precipitaciones débiles en montaña.

Neuquén: lunes ventoso y con cielo cubierto, pero sin lluvias

La semana comenzará con un cambio en las condiciones del tiempo en la capital neuquina y alrededores. Tras un domingo agradable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que rondaron los 23°C, el lunes se presentará más inestable y ventoso.

El lunes 13 de octubre se espera un día cubierto a mayormente nublado, con temperaturas similares a las del fin de semana: una máxima de 23°C y una mínima de 4°C.

El protagonista de la jornada será el viento, que soplará del sudoeste y sur con velocidades entre 43 y 27 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en horas de la tarde. Hacia la noche, se prevé que disminuya levemente la intensidad, aunque persistirá la nubosidad.

El Alto Valle inicia la semana con viento moderado y temperaturas en ascenso

En Roca y Cipolletti, este lunes se presentará con un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 25°C y una mínima de 4°C. Durante el día, el cielo se mostrará parcialmente nublado, mientras que por la noche tenderá a mayor cobertura de nubes.

La jornada se anticipa ventosa, con vientos del sudoeste que oscilarán entre 34 y 38 km/h, y ráfagas de hasta 45 km/h durante la tarde, especialmente perceptibles en zonas abiertas y rutas del Alto Valle.

Las Grutas: lunes con temperaturas estables y viento moderado

La villa marítima iniciará la semana con condiciones agradables, cielo parcialmente nublado y temperaturas estables.

Para el lunes 13 de octubre, se espera una máxima de 20°C y una mínima de 7°C. Durante la jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque hacia la noche volverá a despejarse. El viento soplará del noreste y este-noreste, con velocidades de 23 a 26 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 46 km/h, especialmente en sectores abiertos y costeros.

Viedma: lunes con viento intenso y cielo parcialmente nublado

La capital rionegrina comenzará la semana con vientos moderados a fuertes y temperaturas agradables, en una jornada donde se alternarán nubes y períodos de sol.

El lunes se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 2°C. Durante el día, el cielo estará parcialmente nublado, despejándose hacia la noche. El viento soplará del sudoeste y sur-sudoeste con velocidades entre 21 y 39 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 45 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.