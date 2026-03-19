Polémica en Chubut por la instalación de una tranquera en plena ruta: «El asfalto está en nuestro campo»

Un insólito conflicto territorial se viralizó en las últimas horas en Chubut. El tránsito a través de un tramo de la ruta provincial 12, en las cercanías de la localidad de Gualjaina y a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esquel, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que un grupo de lugareños decidiera colocar una pesada tranquera de hierro en medio del camino. Por la drástica medida, que restringe la libre circulación de los vehículos, aseguran que varias familias rurales quedaron prácticamente aisladas.

Los primeros testimonios que circularon por la región apuntaban hacia un presunto inversor de origen norteamericano que habría adquirido las tierras y ordenado el cierre de este sitio de circulación pública.

Las imágenes de la imponente estructura metálica no tardaron en inundar las redes sociales de la Patagonia, donde los vecinos afectados denunciaron la supuesta presencia de matones en la zona y aseguraron: «No solo se colocó un portal, sino también un portón que permanece cerrado e impide la circulación de autos».

Foto: Revista Crítica.

Frente a la catarata de acusaciones y el malestar generalizado, Luciana Zárate, propietaria del campo que se extiende a ambas márgenes del trazado provincial, rompió el silencio para desmentir categóricamente la existencia del terrateniente extranjero y asumir la responsabilidad total de la instalación.

«No sé de dónde sacan que hay un terrateniente norteamericano, somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el trazado atraviesa nuestro campo», dijo en contacto con radios locales.

La deuda del Estado provincial y el reclamo de las comunidades mapuches

La dueña de la tierra fue tajante al advertir que la cinta asfáltica está dentro de los límites de su propiedad: «El asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo, llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está».

Fuente: Revista Crítica.

Además, argumentó que la decisión de colocar el cerco responde estrictamente a la inseguridad y denunció que en los últimos meses sufrieron el robo de más de 30 animales de su rebaño.

La viralización del conflicto generó un enorme impacto político y despertó el rápido repudio de los voceros de las comunidades mapuches de la zona.

Los referentes originarios se mostraron sorprendidos por la inacción de la justicia frente al corte de un camino público, cuestionaron la doble vara institucional y apuntaron: «Si hubiésemos sido las comunidades las que cortábamos la ruta, ya nos hubiesen desalojado».

En contacto con Infobae, fuentes del gobierno de Chubut confirmaron que existe un litigio irresuelto y reconocieron la falla del propio Estado.

«La ruta provincial 12 atraviesa tierras privadas y nunca se cumplimentó el trámite judicial para su expropiación debido a que la construcción de la ruta quedó trunca, por lo que los pobladores tienen derechos sobre el trazado», mencionaron.

Bajo este insólito amparo legal, las autoridades admitieron que quienes interrumpieron el paso habrían actuado bajo su propio derecho. Mientras tanto, en redes sociales denuncian que la particular medida provocó que un grupo de familias que reside en la zona quede aislada y no pueda utilizar el trayecto para movilizarse hacia localidades cercanas.