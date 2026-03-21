Chubut: El río está revuelto en la política y habrá que ver a quién le da ganancias

Hace una semana, la mesa partidaria de la Unión Cívica Radical de Chubut que encabeza el vicegobernador Gustavo Menna se reunió en Trelew para fijar la fecha de las próximas elecciones internas.

Finalmente se decidió que se realicen el 10 de mayo, internas de la que saldrá la nueva conducción que tendrá la difícil misión de guiar los pasos que dará el partido para posicionarse de la mejor manera de cara a las generales de 2027.

Cuando ya todos estaban guardando los celulares y ensayando el medio giro hacia la puerta de salida, el intendente de Rawson y uno de los referentes del partido, Damián Biss, tomó el micrófono y pidió la palabra. Sorprendido, el numeroso grupo de correligionarios debió volver sobre sus pasos para escucharlo.

De acuerdo a la información en poder de diario RÍO NEGRO, Biss mantuvo a todos en vilo durante casi 50 minutos. No fue un discurso sino un compendio de recriminaciones hacia el actual ministro de gobierno Victoriano Eraso Parodi y al mismo Menna por el destrato hacia la diputada Mariela Tamame surgida de su propio riñón cuando decidió dejar el bloque oficialista junto a Sergio González, un poco por la pelea de un sector del empresariado pesquero con el gobierno de Ignacio Torres; y otro poco por el ninguneo que sufrió Tamame de parte de sus pares mientras integró el bloque mayoritario.

Biss remató con la frase que terminó de hacer explotar el divorcio que existe entre un sector del radicalismo con el Ejecutivo que encabeza Torres: “El problema de la fractura del bloque no es un problema interno partidario sino un problema con el gobierno”.

La frase de Biss, que pocos segundos después dejó el micrófono en manos de los encargados del sonido, fue el comienzo del fin de su relación y la de su grupo en la integración de “Despierta Chubut”, el partido que Torres creó para armar un frente con vistas al 2027. Se suponía a los radicales en su conjunto (de hecho Parodi y Menna lo son) integrados a esa fuerza sin levantar la voz, a cambio de formar una parte interesante en el reparto de cargos electivos para los comicios que vienen.

La respuesta de Ignacio Torres ante los reclamos de Biss

Pocos días después y como publicó este medio, la respuesta de Torres a las recriminaciones de Biss no se hizo esperar: “No me voy a pelear con Biss porque se haya volcado al mileismo”, dijo en declaraciones a la prensa después de una recorrida por Rawson.

Las aguas están revueltas en la política de Chubut. Le adjudican a Biss un acercamiento por ahora invisible al máximo referente libertario de la provincia, el diputado nacional César Treffinger, con quien también estaría dialogando un sector importante de “armadores” del justicialismo. Los saltos hacia La Libertad Avanza de dirigentes de partidos tradicionales se van repitiendo a medida que avanza el 2026 y las elecciones están más cerca, porque es seguro que Chubut las adelantará para separarlas de las nacionales.

El último fue el del concejal del PRO de Trelew, Martín Luna, que lo hizo público esta semana y dejó al oficialismo que responde al intendente Gerardo Merino con la pobre cantidad de 4 concejales con el agravante que uno de ellos (Claudia Monají, también del PRO) está herida en un ala porque sin demasiadas explicaciones la desplazaron de la presidencia del cuerpo. Su comportamiento futuro es incierto.

Merino, una de las espadas más filosas del gobernador Torres pretende ser presidente del radicalismo y se presentará con el respaldo de la nueva generación de dirigentes en la interna del 10 de mayo. La generación de los históricos no está para nada conforme ni con Merino ni con lo que está pasando en la provincia de cara a los acuerdos que llevaron a Torres a la gobernación en el 2023 y también está dando saltos hacia LLA. La prueba más contundente fue el nombramiento del exdiputado radical Manuel Pagliaroni al frente de la delegación de la ANSES de Trelew, cargo al que llegó con aval de Treffinger y la mano poderosa de Karina Milei.

En un reportaje, Pagliaroni dijo que es amigo de Biss al que lo une también coincidencias políticas. Con este panorama no es nada lejano pensar que el intendente de Rawson le presentará batalla a Merino el 10 de mayo e irá también por la presidencia del partido de Yrigoyen.

A todo esto, y en su afán de intentar cambiar el eje de del clima generado tras la aparición de un video donde se ofrece una coima para bajarle la pena a un delincuente y que involucra tanto a integrantes de la justicia como del gobierno, el gobernador Torres arrojó sobre el camino una piedra que duele en el zapato de cualquier político: propuso que concejales y diputados trabajen ad honorem, es decir sin recibir remuneración alguna a partir del próximo período que comenzará después de las elecciones del año que viene.

De los cientos de ediles de la provincia y de los 27 actuales diputados provinciales solo recibió un par de respuestas públicas bastante ambiguas: que si, que no, que ni blanco que ni negro.

El otoño arrancó con el río revuelto en la política chubutense. Escándalos que se pueden ver a través de videos editados y fuertes diferencias políticas que se pueden distinguir con palabras sin eufemismo alguno.

Habrá que esperar para saber a quién o a quiénes ese río revuelto les dará ganancias. Como según dice el refrán, se la da a los pescadores.