Su hermano desapareció en Villa Pehuenia, ella teme que esté herido en la montaña y no lo busquen

José Esquivel desapareció hace más de dos semanas en Villa Pehuenia y su hermana teme que esté lastimado en la montaña sin que lo busquen. «La verdad es que no sabemos nada, la Policía no lo está buscando, no nos dicen nada» acusó Macarena Esquivel.

El joven de 23 años desapareció el 4 de abril. Su señal de celular fue registrada subiendo y bajando del cerro Batea Mahuida, indicó Macarena, pero cuestionó que no lo buscaron en las zonas aledañas.

La mujer afirmó que su hermano trabajó «mucho tiempo en la compañía de cazadores y tiene los cursos de montaña«. En diálogo con Radio Unco Calf detalló que ella misma revisó la casa donde vivía José y no había ningún indicio extraño. Además, puntualizó que no faltaban objetos y que él había «salido con los puesto». También remarcó que no le había dicho a ninguno de sus amigos tener intenciones de irse.

Macarena explicó que su familia es de Buenos Aires y ella es la única familiar del joven en la zona. Agregó que José había trabajado durante la temporada en un camping en el que le permitieron seguir viviendo porque había conseguido empleo en otro lugar de Pehuenia.

«Mi hermano no es un chico que va a desaparecer, él me avisa todo«, afirmó. La mujer detalló que la última vez que habló con José fue el 31 de marzo y que lo notó «muy bajoneado», pero la conversación fue breve porque él estaba trabajando. Al no lograr contactarse con él, hizo la denuncia y viajó a Pehuenia. Permaneció una semana buscando a su hermano junto a sus amigos, pero no tuvieron suerte.

Macarena cree que su hermano se accidentó en la montaña y teme que se encuentre mal de salud mientras pasan los días. Cuestionó el accionar policial: «no saben si se movió porque tampoco rastrean el teléfono, no fueron con los perros a buscarlo, lo único que vi fue que salieron con un dron y dos caballos y subieron al Batea, pero no vi que buscaran alrededor».

«Con los amigos de él recorrimos todo, pegamos carteles, sinceramente ya no sabemos dónde buscar» contó Macarena.