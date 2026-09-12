Plaza Huincul: familias recibieron escrituras y certificados de mensuras

Un total de 68 vecinos de Plaza Huincul lograron acceder a las escrituras y certificados de inicio de mensuras. La idea de agilizar los trámites es que más familias puedan acceder a la línea de créditos no bancarios que se otorgan desde el Adus. En algunos casos, esperaron la documentación más de 20 años.

Para la entrega de los papeles se realizó un acto que encabezó el gobernador Rolando Figueroa y el intendente anfitrión, Claudio Larraza.

El centro cultural Gregorio Álvarez fue el escenario para reunir a los habitantes huinculenses que obtuvieron, después de completar todos los trámites, la regularización dominial. Fueron ocho las escrituras otorgados y 60 certificados de inicio de mensuras.

Uno de los requisitos para iniciar el pedido de las líneas crediticias no bancarias para la construcción, ampliación o mejoras de las viviendas a través de Neuquén Habita, es contar con la documentación regularizada de los terrenos o casas.

En este sentido, el gobernador Rolando Figueroa que estuvo en la ceremonia, destacó la importancia de contar con la titularidad del espacio en regla. «Algo fundamental para todo ser humano es tener su vivienda, tener su terreno, tener su hogar», dijo. Agregó que no esperarán como ocurrió hasta ahora, porque se avanza en la tramitación .

Una vez obtenida la regularización dominial podrán «acceder a los nuevos créditos de ampliación o de construcción de vivienda, que son préstamos no bancarios y que los damos con el ADUS en la provincia de Neuquén».

Las ocho escrituras corresponden a familias de distintos planes habitacionales históricos como 104 Viviendas Suyai, 16 Viviendas, 262 Viviendas Fonavi, Centenario y Federalismo,. Mientras 60 fueron los certificados de inicio de mensuras.

El jefe comunal huinculense, Larraza valoró la tarea que se lleva adelante con Provincia. «Existe una línea en Neuquén Habita muy interesante para captar y vamos a ir solucionando problemas habitacionales», subrayó.

Destacó el tiempo esperado por las familias para obtener la documentación. «La escritura representa la tranquilidad de saber que la vivienda que construyeron y habitaron durante tantos años tiene el respaldo legal correspondiente», concluyó.

La ceremonia que se realizó el viernes contó con la presencia los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; el presidente del ADUS-IPVU, Pablo Dietrich; Ana Servidio, secretario de Vivienda y Hábitat; el delegado regional Rubén García y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido;