Río Negro mostrará sus destinos en la Feria Internacional de Turismo, con el foco en el eclipse de 2027

Río Negro tendrá su propio stand en la FIT de la La Rural, del 26 al 29 de septiembre. Gentileza

La provincia de Río Negro, a través de la Agencia de Turismo, estará presente con su propio stand en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de la Rural de Buenos Aires, la vidriera más importante de latinoamérica.

Río Negro exhibirá la diversidad natural y cultural de sus cuatro regiones: Mar, Cordillera, Valle y Estepa y mostrará las bondades de la provincia como uno de los escenarios privilegiados para observar el eclipse del 6 de febrero de 2027.

La Agencia de Turismo Río Negro propondrá charlas temáticas y presentaciones destacadas, con foco en sus productos emblemáticos, experiencias de turismo activo, bienestar y grandes eventos, según informó el organismo mixto dedicado a la promoción.

ATUR anunció que la feria servirá también como marco para el lanzamiento del nuevo sitio web oficial de turismo de Río Negro: una plataforma moderna, interactiva y funcional. El desarrollo de la página busca visibilizar los atractivos provinciales y brindar herramientas concretas a prestadores y operadores, facilitando la comunicación y la comercialización en un solo espacio digital, a partir del inicio de la feria: turismo.rionegro.gov.ar



La actividad promocional estará orientada al público general durante el fin de semana, el 26 y 27 de septiembre, de 14 a 21; y enfocada al ámbito profesional del trade los días lunes y martes, 28 y 29, de 10 a 19.

Río Negro tendrá una muestra inmersiva y gastronómica

En su espacio propio dentro del sector Patagonia y en el escenario regional, la provincia ofrecerá un recorrido gastronómico, promocional y cultural interactivo.

En gastronomía y coctelería regional habrá presentaciones de elaboración de chocolate, degustaciones y clases de cocina y coctelería con productos de cada región. Las sidras y vinos del Alto Valle y los destilados de la estepa tendrán un lugar especial en las presentaciones, además de maridajes y coctelería inspirada en los productos de la Costa Atlántica.

Además se proponen experiencias interactivas con juegos, sorteos y activaciones para toda la familia y en los escenarios externos se ofrecerán shows de música popular.

Capacitaciones, producto y el gran evento astronómico de 2027

A lo largo de los cuatro días, Río Negro desarrollará presentaciones en formato live stream en el escenario central, e intervenciones en las salas de conferencias para dar visibilidad a sus experiencias turísticas, remarcó la ATUR.

El fenómeno del Eclipse 2027 será uno de los puntos centrales para la Provincial y el domingo 27 se brindará una charla de capacitación estratégica en el auditorio enfocada en el eclipse solar anular del 6 de febrero del próximo año. El fenómeno, cuyo «Anillo de Fuego» cruzará la provincia de oeste a este con una duración de casi 8 minutos, posicionará a Río Negro en el centro del mapa astronómico global.

Además, la agenda en escenarios y auditorios incluirá capacitaciones sobre turismo activo en los Valles, turismo rural y opciones del litoral marítimo, turismo de bienestar en El Bolsón, y la integración turística de la Estepa a través de la Ruta Nacional 23.

Imagen y presencia de la marca

ATUR se propone destacar la marca Río Negro dentro de la feria, con una estrategia de imagen que incluye la presencia de impacto en la cartelería del evento; despliegue de imágenes y contenidos audiovisuales dentro de la feria que destacan a las cuatro regiones y al eclipse 2027; una gran cobertura y generación de contenidos digitales para redes sociales durante el evento; y la grabación de las charlas y presentaciones en formato live stream para uso en redes sociales, canal de youtube y posteriores capacitaciones digitales.