Catedral amplió a más de 200 los pases gratuitos por día para residentes de Bariloche y Dina Huapi

Más de 200 residentes por día podrán acceder al Pase Iniciación sin cargo. Foto Alfredo Leiva.

La propuesta para que los residentes puedan tener su primera experiencia en la nieve amplió sus cupos. Desde este sábado, más de 200 personas por día podrán acceder sin cargo al Pase Iniciación de Catedral, en el marco de las actividades por los 90 años del centro de esquí de Bariloche.

La iniciativa había comenzado con 100 lugares diarios y, ante la convocatoria, se decidió incrementar la cantidad de pases disponibles para residentes de Bariloche y Dina Huapi.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre y permite utilizar dos sectores de la montaña: Play Park y la telesilla Princesita.

Cómo reservar el Pase Iniciación gratuito

Para acceder es necesario reservar un turno con un mínimo de 48 horas de anticipación a través del sitio habilitado especialmente para la propuesta.

Cada residente podrá obtener un único ticket durante todo el evento. Si el sistema detecta más de una inscripción correspondiente a la misma persona, los registros duplicados serán anulados y quedará vigente solamente un pase.

La propuesta está especialmente orientada a quienes todavía no tuvieron la posibilidad de acercarse a la nieve y experimentar la montaña durante la temporada de invierno.

Qué incluye el pase y qué hay que llevar

El Pase Iniciación es gratuito, pero no incluye clases de esquí ni equipamiento. Quienes quieran tomar una clase o necesiten esquíes, botas u otros elementos deberán contratarlos por separado.

La ampliación de los cupos forma parte de las actividades por los 90 años de Catedral, con una propuesta dirigida especialmente a los habitantes de Bariloche y Dina Huapi.