Las Panteras vencieron a Venezuela, clasificaron al Mundial 2027 y definirán el título ante Brasil

La selección argentina femenina de vóley, Las Panteras, lograron la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tras derrotar a Venezuela por 3-0 en la ciudad de Río de Janeiro. Bianca Cugno fue la máxima anotadora del conjunto argentino con 15 puntos.

El conjunto nacional se impuso con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21 en su tercera presentación en el certamen Sudamericano, resultado que le permitió mantener el invicto antes del cruce decisivo frente a Brasil, programado para este domingo a las 12.

El encuentro comenzó favorable para el combinado venezolano, que sacó una ventaja inicial de 10-2 ante las dificultades argentinas en recepción y definición de ataque.

Sin embargo, el equipo dirigido por Morando ajustó sus variantes con el correr de los minutos hasta igualar el marcador en 15. La solidez defensiva de Pelozo y la efectividad ofensiva de Bianca Cugno y Daniela Bulaich permitieron revertir la diferencia para cerrar el primer parcial por 25-23.

¡Objetivos cumplidos! Triunfo ante Venezuela, doble clasificación y a la final del Sudamericano por la plaza olímpica 🇦🇷🐾



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En el segundo set, Las Panteras tomaron el control del trámite desde el comienzo con ventajas de 8-5 y 12-7 impulsadas por el trabajo en red de Bulaich y Antonela Bertolino. Pese a una reacción de Venezuela que acortó la distancia a un punto con el 17-18, el seleccionado albiceleste reajustó la presión en bloqueo y ataque para asegurar la manga por 25-20 tras un desacierto del rival.

El parcial definitivo mostró un inicio favorable para la Argentina con parciales de 8-4 y 11-6 mediante una labor más regular en todas sus líneas.

Venezuela aprovechó un tramo de imprecisión en el conjunto nacional para igualar en 13 y pasar al frente por 16-15, pero el saque de Victoria Mayer y los bloqueos defensivos devolvieron la delantera al equipo albiceleste por 22-17, diferencia que Cugno ratificó para el 25-21 final.