Neuquén celebró sus 122 años con un nuevo tramo del Paseo Costero

La habilitación del tramo que conecta el tramo urbano desde Balsa Las Perlas hasta el río Neuquén, sumó más de 35 kilómetros continuos de espacio público acondicionado para uso recreativo e integración urbana.

Durante el acto de inauguración y festejo por los 122 años de la ciudad, el gobernador de la ciudad resaltó el valor del trabajo en equipo y el orgullo de la neuquinidad: «Nadie viene a Neuquén a sufrir; venimos porque tenemos las ganas de, entre todos y con las diferencias, ponernos de acuerdo para salir adelante. El diálogo nos proyecta a ejecutar esta ciudad hermosa”.

En sintonía, el intendente Mariano Gaido remarcó que “Neuquén es la ciudad que más crece porque es la que genera oportunidades y la posibilidad de cumplir sueños”, repasando además logros como las 3.000 cuadras de asfalto y la proyección del Parque Industrial.

En la celebración estuvieron presente el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, el intendente neuquino Mariano Gaido, la secretaria jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina, junto a diputados y diputadas, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, acompañada por los concejales de la ciudad, así como ministros y miembros de los gabinetes provincial y municipal.

La ciudad neuquina celebró sus 122 años inaugurando un nuevo tramo del Paseo Costero

Memoria, desarrollo y el orgullo neuquino

El momento más emotivo del encuentro llegó con las palabras del veterano de Malvinas Elvio Canali, quién contó con profundidad la perspectiva de quien eligió la ciudad neuquina para vivir. «Les habla una persona que no nació acá, soy cordobés y vine en el 98, la ciudad cambió un montón desde que llegué«, recordó valorando la continuidad de las políticas públicas que hicieron que la ciudad comenzara a mirar al río.

Además, el sector privado sumó su acompañamiento a través de Joaquín González, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica del Neuquén, quien valoró el esfuerzo por «dotar a la ciudad de más infraestructura y hacer de Neuquén un destino cada vez más cosmopolita y atractivo para el turismo».

Por su parte, la secretaria jefa de Gabinete municipal María Pasqualini remarcó: «celebrar un aniversario es reconocer a quienes hicieron posible esta ciudad, el crecimiento solo no alcanza, hay una decisión política de desarrollarnos con sustentabilidad social y calidad de vida«.