Susto frente a la escuela Romagnoli de Roca: un colectivo escolar se prendió fuego mientras esperaba la salida de los estudiantes

Un colectivo de transporte escolar se incendió este jueves frente a la Escuela Primaria N.º 86 Septimio Romagnoli, en Roca, lo que motivó la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Se incendió un colectivo frente a una escuela de Roca

El hecho ocurrió a metros del establecimiento educativo, mientras el vehículo aguardaba la salida de los alumnos. Según relató el chofer, minutos antes del horario de salida se encontraba conversando con otro conductor cuando advirtieron que comenzaba a salir fuego desde la parte inferior del colectivo.

En ese momento los chicos todavía estaban dentro del colegio, por lo que no había pasajeros en el transporte escolar.

Tras el aviso, dos dotaciones de bomberos acudieron al lugar y trabajaron para controlar y extinguir el incendio. Las causas que originaron el fuego no fueron informadas, aunque en principio se presume que podría tratarse de una falla mecánica.