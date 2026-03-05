Balacera en Roca: tras varios días en terapia, ¿cuál es el estado de salud de la nena que se encontraba grave?

El 20 de febrero se registró un nuevo caso de balacera en Roca que conmocionó a la ciudad luego de que se revelara que una pequeña de unos 10 años había quedado gravemente herida. La niña recibió un disparo en la cabeza y durante varios días estuvo internada en terapia intensiva a la espera de una evolución.

¿Cuál es el estado de salud de la nena que fue baleada en Roca?

La investigación por el violento episodio registrado hace unas semanas en la zona norte de la ciudad, continúa. Como parte del operativo se realizaron varios allanamientos donde secuestraron armas, dinero y drogas, pero la causa sigue sin tener detenidos a los que acusar por el ataque.

A la espera de hallar a los culpables, la familia de la víctima recibió buenas noticias: la pequeña que se encontraba gravemente herida dio buenas señales y pudo salir de terapia intensiva.

Fuentes de salud en diálogo con medios televisivos locales confirmaron que la nena sigue internada, pero al encontrarse fuera de peligro, fue derivada al área de pediatría. Detallaron que la pequeña presentaba una lesión cerebral «bastante grave» y por esta razón corría un riesgo alto de vida, pero afortunadamente después de varias intervenciones quirúrgicas pudo salir del riesgo.

«Si no recibía la atención inicial que recibió en el hospital fue vital porque la chance de vida era muy baja», resaltó uno de los médicos a cargo de intervenir a la nena. En cuanto al proceso que debe continuar la pequeña, se aclaró que ahora solo le resta seguir con rehabilitación para que pueda seguir evolucionando hasta estar recuperada totalmente.

Balacera en Roca: lo que se sabe del ataque

El violento episodio ocurrió el viernes 20 por la tarde en barrio Nuevo, al norte de la ciudad. Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González a Diario RÍO NEGRO, el ataque a tiros fue contra una casa que se ubica en la calle Perito Moreno al 3000.

Si bien el caso está siendo investigado por la Justicia, se determinó que el hecho se originó cuando personas a bordo de un auto dispararon contra un domicilio y luego huyeron. En el interior se encontraban las dos pequeñas de 11 y 9 años que fueron las únicas personas en ser alcanzadas por las balas.

Las nenas fueron trasladadas de urgencia al nosocomio local y allí pudieron determinar que una de ellas se encontraba en grave estado ya que recibió un disparo en la cabeza. En cuanto a la otra nena, se pudo conocer que no corría riesgo debido que solo recibió una herida de roce de bala.

En el caso tomó intervención la Fiscalía, Criminalística y la Brigada. Se tomaron pericias en el lugar y se busca esclarecer lo que ocurrió, además de dar con los culpables.