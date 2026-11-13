Jornada minera en Los Menucos: explicaron a 60 empresas locales cómo ingresar a la cadena de proveedores

Ambas iniciativas están en una etapa de exploración inicial y contemplan nuevas campañas de perforación. Foto: Gobierno de Río Negro.

Alrededor de 60 empresas y comercios de Los Menucos participaron de una jornada impulsada por el gobierno de Río Negro y el Municipio local, junto a las compañías a cargo de los proyectos La Esperanza y Cerro Choique – Dos Lagunas. El objetivo del encuentro fue difundir cómo son los procedimientos de contratación y cuáles son los requisitos que establecen las mineras para incorporar proveedores.

Durante la reunión, representantes de Mansfield Minera y Southern Copper Argentina explicaron sus mecanismos internos de registro de proveedores, acercando información para que las empresas locales puedan prepararse y acceder a futuras oportunidades comerciales.

Las dos compañías desarrollan proyectos de exploración de oro y plata en la zona de influencia de Los Menucos. Southern Copper Argentina impulsa el proyecto La Esperanza, ubicado a unos 70 kilómetros de la localidad, mientras que Mansfield Minera trabaja en Cerro Choique – Dos Lagunas, situado a aproximadamente 15 kilómetros hacia el este-sudeste.

Ambas iniciativas se encuentran en etapa de exploración inicial y contemplan nuevas campañas de perforación para profundizar el conocimiento geológico de las áreas.

Uno de los ejes centrales fue la presentación del Registro de Proveedores Rionegrinos. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cuáles fueron los ejes de la jornada

La jornada fue coordinada por la Intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, junto a las áreas de Minería y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.

Uno de los ejes centrales fue la presentación del Registro de Proveedores Rionegrinos, una herramienta impulsada por el Gobierno provincial para promover la participación de empresas locales en las cadenas de valor de los grandes proyectos productivos.

En ese marco, equipos provinciales explicaron a los presentes cuales son los beneficios de formar parte del registro, asi como los requisitos de inscripción y las herramientas disponibles orientadas a fortalecer la competitividad de las pymes rionegrinas.

También se abordaron los beneficios impositivos disponibles para la Línea Sur, las herramientas de financiamiento de Fogarío (Fondo de Garantías de Río Negro) y las posibilidades de capacitación para que los proveedores puedan mejorar sus condiciones de participación en el sector minero.