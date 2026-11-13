Ni de jamón y queso ni de verduras: la tarta de peras y queso que tenés que probar

Las tartas son una de las comidas más prácticas para resolver un almuerzo o una cena, pero también pueden convertirse en una propuesta diferente con ingredientes sencillos. La tarta de queso y peras combina la suavidad de los quesos con el dulzor natural de la fruta, logrando un equilibrio de sabores que sorprende desde el primer bocado.

Esta preparación, difundida por Cocineros Argentinos, propone una masa casera y un relleno cremoso con peras doradas, queso tybo, provolone y un toque de cebolla de verdeo. El resultado es una tarta agridulce, ideal para acompañar con una ensalada fresca o servir en porciones pequeñas como entrada.

Tarta de queso y peras: los ingredientes para hacerla en casa

<text color=»secondary» size=»sm»>Rinde 4 porciones | Horno moderado | Cocción aproximada: 25 a 30 minutos</text>

Para la masa:

300 gramos de harina.

50 cc de aceite.

Entre 120 y 150 cc de leche.

Sal a gusto.

Para el relleno:

6 peras.

300 gramos de queso tybo.

100 gramos de queso provolone.

3 huevos.

100 gramos de queso crema.

1 cucharada de azúcar.

Cebolla de verdeo a gusto.

Un chorrito de aceto balsámico.

Un chorrito de coñac (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

Un poco de aceite para dorar las peras.

Cómo hacer tarta de queso y peras: el paso a paso

1. Preparar la masa casera. Colocar la harina en un recipiente, agregar la sal, el aceite y la leche de a poco. Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea. Dejar descansar unos minutos.

2. Forrar el molde. Estirar la masa con un palo de amasar y colocarla en una tartera previamente aceitada. Reservar mientras se prepara el relleno.

3. Dorar las peras. Lavar las peras y cortarlas en seis partes, conservando la piel si se desea. Colocarlas en una sartén con un poco de aceite y espolvorear con el azúcar.

4. Agregar sabor. Incorporar un chorrito de aceto balsámico y cocinar hasta que las peras comiencen a dorarse. La receta original también utiliza coñac, que puede omitirse para simplificar la preparación.

5. Preparar la mezcla de quesos. En un bol, batir ligeramente los huevos con el queso crema. Agregar el queso tybo y el provolone rallados o cortados en pequeños trozos.

6. Incorporar los demás ingredientes. Sumar la cebolla de verdeo picada, condimentar con sal y pimienta e incorporar las peras doradas con cuidado.

7. Armar la tarta. Volcar el relleno sobre la masa y distribuirlo de manera uniforme.

8. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a temperatura moderada, aproximadamente 180 °C, durante 25 a 30 minutos, o hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.

9. Dejar reposar y servir. Retirar del horno, esperar unos minutos antes de cortar y servir tibia.

El secreto para que la tarta de queso y peras quede perfecta

Uno de los puntos más importantes de esta receta es elegir peras que estén maduras, pero todavía firmes. De esta manera, conservarán su forma durante la cocción y no liberarán demasiado líquido.

También conviene dorarlas previamente en la sartén, porque este paso concentra su sabor y permite obtener un contraste más interesante con los quesos.

La combinación de queso tybo y provolone es otra de las claves. Mientras que el primero aporta suavidad y una textura cremosa, el segundo suma un sabor más intenso.

Para conseguir una tarta equilibrada, es recomendable no excederse con el azúcar: las peras ya aportan dulzor natural.

Con qué acompañar la tarta de queso y peras

Esta preparación puede servirse tanto caliente como tibia y admite diferentes acompañamientos.

Una ensalada de rúcula, nueces y hojas verdes resulta ideal para equilibrar la cremosidad de los quesos.

También puede presentarse como entrada en una comida especial o cortarse en porciones pequeñas para una picada.

La tarta de queso y peras demuestra que no hace falta recurrir a ingredientes complicados para preparar una comida original. Con una masa sencilla, fruta fresca y una buena combinación de quesos, es posible transformar una receta clásica en una propuesta diferente para compartir.