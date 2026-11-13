Violento vuelco en la Ruta 22: un joven herido tras perder el control en una curva cerca de Belisle

La Ruta Nacional 22 fue escenario de otro siniestro vial. Cerca de la localidad rionegrina de Belisle, se registró un violento vuelco que dejó como resultado un joven con heridas. El conductor declaró que perdió el control de su auto en una curva. Se confirmó que no hubo terceros involucrados.

Vuelco en la Ruta 22: cómo se encuentra el conductor

El hecho se registró minutos después de las 3 de la madrugada, este viernes 13 de noviembre. De acuerdo a la información oficial, a la altura del kilómetro 1030 de la Ruta 22, se registró un grave vuelco protagonizado por un auto Toyota Etios.

El vehículo era conducido por un joven de 23 años, oriundo de Chimpay. Según su relato, viajaba solo y al llegar a una curva, perdió el control y terminó volcando sobre la subbanquina de manera que el auto quedó con sus ruedas hacia arriba.

Mientras era asistido por el personal de salud en el lugar del hecho, el conductor admitió que no se percató de la presencia de la curva debido a una distracción momentánea al volante.

Respecto a su estado de salud, se informó que presentaba diversas lesiones por las cuales debió ser trasladado de urgencia al hospital local; sin embargo, tras las evaluaciones correspondientes, el cuerpo médico confirmó que, afortunadamente, las heridas revestían carácter leve y su vida no corría ningún peligro.