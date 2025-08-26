Tensión en Roca: patrullero chocó mientras acudía a un violento disturbio

Un patrullero y un auto particular chocaron este martes por la mañana en la esquina de la Avenida San Juan y la calle Evita de Roca. Por el siniestro, un agente tuvo que ser trasladado al hospital López Lima. Fuentes policiales confirmaron que solo se trataron de lesiones leves. El accidente se dio en medio de un llamado de emergencia.

El accidente ocurrió cerca de las 9 cuando el móvil viajaba a una emergencia a la calle Brown al 3426. Desde la Policía de Río Negro indicaron que se trató de un llamado de alerta por una «desobediencia judicial».

Disturbios en Roca: un hombre irrumpió en la casa de su madre y desató momentos de tensión

El alerta involucró a un hombre de 35 años que ingresó a la vivienda de su madre y protagonizó una serie de disturbios que obligaron a la intervención de las autoridades. La situación escaló rápidamente y terminó con una persecución a pie por la zona.

El hombre tenía medidas cautelares vigentes que le prohibían acercarse a la casa. Sin embargo, irrumpió durante la madrugada y permaneció allí, generando temor en los habitantes. La tensión se profundizó cuando comenzó a romper vidrios y objetos dentro de la vivienda.

El llamado de alerta fue emitido a la Subcomisaria 69 de General Roca. Foto: archivo.

Luego, en medio de un clima de confusión, arrojó un colchón sobre una cocina y provocó un incendio. El hombre también se lastimó con los vidrios que había roto, lo que aumentó la gravedad del episodio.

Frente al descontrol, el agresor tomó un cuchillo con el que se amenazó sí mismo y a la gente que lo rodeaba.

De la violencia dentro de la casa a la huida en plena calle en Roca

Los intentos de diálogo no dieron resultado. Según relataron fuentes policiales, el hombre se abalanzó de manera violenta contra quienes buscaban detenerlo. Fue entonces cuando «se efectuó una detonación de arma de fuego al suelo» para frenar su accionar.

A pesar de ello, logró escapar de la vivienda y salió corriendo. La persecución se extendió por unas cuadras hasta que finalmente pudo ser reducido y quedó bajo custodia. La fiscalía de turno dispuso la detención del hombre por «desobediencia judicial, violación de domicilio, resistencia y agresiones».