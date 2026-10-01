Tensión en Tigre: intentaron prender fuego la casa de la abuela del acusado del femicidio de Aixa

Un escenario de extrema violencia se vivió en la localidad bonaerense de Dique Luján, en el partido de Tigre, luego de que la Policía detuviera a Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Aixa Dana Mili. Tras la captura del imputado, decenas de manifestantes intentaron incendiar la vivienda donde se ocultaba y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

Los incidentes se desencadenaron por la tarde, en el momento en que los efectivos de la Policía Bonaerense trasladaban al acusado desde el inmueble hacia un patrullero. En el trayecto, los presentes intentaron linchar a Sofía, mientras que varios vecinos arrojaron piedras y golpearon el móvil policial, lo que obligó a los agentes a retirarse a toda velocidad del lugar.

🔴 AHORA: La policía de Kicillof DISPARA contra los familiares y amigos de Aixa, asesinada por femicidio luego de que el Ministerio de la Mujer provincial no hiciera nada.



Las feministas cómplices con su silencio. pic.twitter.com/czP6akLbdv October 1, 2026

Pese al retiro del móvil con el detenido, la tensión continuó en la zona. Varios manifestantes ingresaron al patio delantero de la propiedad y continuaron arrojando ladrillos y objetos contundentes contra la vivienda. La multitud permaneció en el sitio durante cerca de una hora exigiendo la captura de la abuela del sospechoso, a quien acusaban de haber colaborado en su ocultamiento.

Con la llegada de refuerzos de la Policía, los agentes lograron retirar a la mujer de la propiedad para trasladarla en una unidad. Tras la partida del vehículo, los vecinos intentaron ingresar nuevamente al inmueble y se desataron enfrentamientos directos con los efectivos. Luego de que un policía resultara lesionado por un golpe, la fuerza utilizó balas de goma para dispersar a los manifestantes y controlar la situación.

Cómo fue el operativo para capturar al prófugo

La captura de Alejandro Sofía fue el resultado de un operativo llevado adelante por la DDI San Isidro, luego de establecer que el acusado buscó refugio en la casa de su abuela en la misma localidad donde se cometió el crimen. Según informaron fuentes judiciales y policiales a Infobae, el procedimiento incluyó tareas de saturación y rastrillajes en los que intervinieron la Dirección de Canes K9, dependencias de la región AMBA Norte I, Crimen Organizado y la DAIC.

Las intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones resultaron claves para geolocalizar al sospechoso. Con esos datos, la fiscal Mariela Miozzo, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual, dispuso un allanamiento de urgencia que permitió concretar la detención.

Durante el procedimiento, la Fiscalía dispuso además la aprehensión de la abuela del imputado, quien se encontraba dentro del domicilio y quedó investigada bajo la acusación de encubrimiento. Ambos quedaron a disposición de la UFI encabezada por Miozzo para continuar con las actuaciones judiciales.