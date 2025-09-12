Tensión en un colegio de Neuquén: un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido este viernes

Una tensa jornada se vivió en un colegio de Centenario este viernes. Un estudiante ingresó al colegio con un arma de aire comprimido y obligó un gran despliegue policial en las inmediaciones de la institución.

Según confirmó la Policía de Neuquén, una llamada alertó a las autoridades sobre la presencia de un menor con una presunta arma de fuego en uno de los baños.

Inmediatamente, personal de la Comisaría 52 intervino y se coordinó un operativo que incluyó también a los directivos de la institución. En la inspección detectaron que el arma había sido escondida en la mochila de una alumna.

Notificaron a la mamá del estudiante que llevó un arma en Centenario

Si bien no se brindaron detalles -por el momento- de cómo fue el operativo, desde la Policía destacaron que fue «una situación de riesgo».

En este sentido, confirmaron que se trató de un arma de aire comprimido y que la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, a cargo del Dr. Carlos Gómez, inició una causa judicial, en la cual la madre del joven menor de edad fue notificada.