¿Argentina, Francia, España o Inglaterra?: a quiénes elige la IA para la gran final del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ingresando en su etapa de máxima tensión, la fiebre por adivinar qué selecciones sobrevivirán a las semifinales y jugarán el partido por la gloria ya no es terreno exclusivo de los analistas deportivos de café o las casas de apuestas. En las últimas horas, las principales plataformas de Inteligencia Artificial (IA) procesaron millones de datos —estadísticas, historiales, rendimiento físico y el factor psicológico— para emitir sus veredictos.

Aunque la pelota es redonda y ningún software puede predecir un imprevisto en el campo de juego, las respuestas de los modelos más populares del mundo muestran una coincidencia casi absoluta que ilusiona a todo un país: la Scaloneta es la gran candidata a repetir el título.

El veredicto de los algoritmos: ¿quiénes llegan a la final?

Para entender cómo se la juega cada procesador de datos de cara a la gran definición del torneo, el mapa de predicciones se divide entre quienes vaticinan una revancha histórica y quienes apuestan por el choque contra la nueva generación europea:

ChatGPT (OpenAI): pronostica una final entre Argentina y España . Apoya su decisión en la solidez defensiva que arrastra la Scaloneta y en el recambio generacional de los europeos, aunque le da la chapa de campeón al equipo de Lionel Messi.

pronostica una final entre . Apoya su decisión en la solidez defensiva que arrastra la Scaloneta y en el recambio generacional de los europeos, aunque le da la chapa de campeón al equipo de Lionel Messi. Gemini (Google): coincide en la llave Argentina vs. España . El algoritmo destaca que el equilibrio colectivo y la profundidad de variantes en el banco de suplentes de la Albiceleste inclinarán la balanza para lograr el bicampeonato.

coincide en la llave . El algoritmo destaca que el equilibrio colectivo y la profundidad de variantes en el banco de suplentes de la Albiceleste inclinarán la balanza para lograr el bicampeonato. Copilot (Microsoft): apuesta por la mística y se inclina por Argentina vs. Francia . Para este modelo, la experiencia en instancias límite y el recorrido mundialista de los jugadores clave le darán una pequeña ventaja psicológica al plantel argentino.

apuesta por la mística y se inclina por . Para este modelo, la experiencia en instancias límite y el recorrido mundialista de los jugadores clave le darán una pequeña ventaja psicológica al plantel argentino. Claude (Anthropic): arriesga una final Argentina vs. Francia , pero plantea un escenario tan cerrado en lo táctico que declara un «empate técnico» entre ambos gigantes, advirtiendo que la corona podría definirse en el tiempo suplementario o por penales.

arriesga una final , pero plantea un escenario tan cerrado en lo táctico que declara un entre ambos gigantes, advirtiendo que la corona podría definirse en el tiempo suplementario o por penales. Perplexity: sorprende con el «efecto de sospecha». Si bien ve a Argentina y España en el partido decisivo, el buscador con IA arriesga que los europeos podrían dar el golpe y quedarse con el título.

Tabla comparativa: las predicciones de la IA para el Mundial 2026