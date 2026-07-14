¿Argentina, Francia, España o Inglaterra?: a quiénes elige la IA para la gran final del Mundial 2026
Los cinco algoritmos más potentes del planeta analizaron estadísticas, planteles y el rendimiento de las selecciones. El veredicto sobre la Scaloneta, el rival que asoma en la definición y el sorpresivo "empate técnico" que encendió el debate.
Con el Mundial 2026 ingresando en su etapa de máxima tensión, la fiebre por adivinar qué selecciones sobrevivirán a las semifinales y jugarán el partido por la gloria ya no es terreno exclusivo de los analistas deportivos de café o las casas de apuestas. En las últimas horas, las principales plataformas de Inteligencia Artificial (IA) procesaron millones de datos —estadísticas, historiales, rendimiento físico y el factor psicológico— para emitir sus veredictos.
Aunque la pelota es redonda y ningún software puede predecir un imprevisto en el campo de juego, las respuestas de los modelos más populares del mundo muestran una coincidencia casi absoluta que ilusiona a todo un país: la Scaloneta es la gran candidata a repetir el título.
El veredicto de los algoritmos: ¿quiénes llegan a la final?
Para entender cómo se la juega cada procesador de datos de cara a la gran definición del torneo, el mapa de predicciones se divide entre quienes vaticinan una revancha histórica y quienes apuestan por el choque contra la nueva generación europea:
- ChatGPT (OpenAI): pronostica una final entre Argentina y España. Apoya su decisión en la solidez defensiva que arrastra la Scaloneta y en el recambio generacional de los europeos, aunque le da la chapa de campeón al equipo de Lionel Messi.
- Gemini (Google): coincide en la llave Argentina vs. España. El algoritmo destaca que el equilibrio colectivo y la profundidad de variantes en el banco de suplentes de la Albiceleste inclinarán la balanza para lograr el bicampeonato.
- Copilot (Microsoft): apuesta por la mística y se inclina por Argentina vs. Francia. Para este modelo, la experiencia en instancias límite y el recorrido mundialista de los jugadores clave le darán una pequeña ventaja psicológica al plantel argentino.
- Claude (Anthropic): arriesga una final Argentina vs. Francia, pero plantea un escenario tan cerrado en lo táctico que declara un «empate técnico» entre ambos gigantes, advirtiendo que la corona podría definirse en el tiempo suplementario o por penales.
- Perplexity: sorprende con el «efecto de sospecha». Si bien ve a Argentina y España en el partido decisivo, el buscador con IA arriesga que los europeos podrían dar el golpe y quedarse con el título.
Tabla comparativa: las predicciones de la IA para el Mundial 2026
|Inteligencia Artificial
|Finalista 1 (Llave A)
|Finalista 2 (Llave B)
|Candidato al Título
|ChatGPT
|Argentina
|España
|Argentina
|Gemini
|Argentina
|España
|Argentina
|Copilot
|Argentina
|Francia
|Argentina
|Claude
|Argentina
|Francia
|Empate técnico
|Perplexity
|Argentina
|España
|España
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