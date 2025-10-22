Tiempo de celebrar juntos en Cutral Co: la Grilla para sumarse al Aniversario

Cutral Co está de fiesta y en honor a la fecha, la comunidad podrá reunirse a compartir y reforzar lazos. Hoy miércoles 22 se realizará el acto central, a partir de las 10, con el tradicional desfile de las instituciones educativas, sociales, clubes deportivos y las fuerzas policiales. Será frente al monolito fundacional situado en Avenida del Trabajo y Carlos H. Rodríguez, frente a un palco instalado para la ocasión. Por la noche, a las 21, se espera la presentación de “Ke Personajes”, en el Parque de la Ciudad, con entrada libre y gratuita.

El programa de festejos para celebrar los 92 años de fundación se inició a principios de mes y continuará hasta fines de noviembre. Las propuestas incluyen actividades recreativas, deportivas, de danza y musicales, como lo fue la presencia del artista nacional “Tiago PZK”, que estuvo anoche por primera vez ofreciendo su propuesta ante el público local.

También celebran

Este 22 también cumple 45 años de vida el Hogar de Ancianos “Carmen Funes”, situado en el barrio Pueblo Nuevo, así como el Hogar “Crecer”, espacio que alberga a jóvenes con discapacidad severa y que ya llegó a las 34 primaveras.

Por otra parte hoy es el 40° aniversario de la Unidad de Acción Familiar “Mimitos”, que recibe a niñas y niños desde los 45 días hasta los 4 años, y lo mismo ocurre con los Bomberos Voluntarios, aunque en este caso, el acto por el 54° aniversario pasará para el 24, en el cuartel central, situado en Elordi entre Matorras y San Juan Bosco.

El 25 a partir de las 21, la invitación es para disfrutar del Tributo a Pink Floyd, en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco”, mientras que el 26 es el 40º aniversario de Radio Municipal Cutral Co.

El 27 se inaugurará la Muestra Colectiva de Arte, desde las 19 en el Centro Cultural y el 30 será el momento de la 14° Vuelta Ciclística y contrarreloj por equipos. El 31 será el turno de Cutral Co a la Carta y ese mismo día se hará la primera etapa de 120 kilómetros por la ruta 17 de la Vuelta Ciclística.