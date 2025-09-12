Tiempo inestable en Río Negro y Neuquén este fin de semana: cambios bruscos y ráfagas intensas
El pronóstico anticipa jornadas con variaciones de temperatura, ráfagas fuertes de viento y algunas probabilidades de lluvias en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén.
Desde este viernes hasta el domingo, las ciudades de Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma registrarán contrastes marcados entre días cálidos, nubosos e incluso con precipitaciones en zonas cordilleranas, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Neuquén: calor inicial, nubosidad y un domingo más fresco
En Neuquén capital, el organismo nacional indicó que la tarde del viernes tendrá una máxima de 26°C y mínima de 7°C. El viento soplará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.
El sábado se espera un descenso, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 21°C. El viento se mantendrá entre 42 y 50 km/h, reforzando la sensación de inestabilidad.
En tanto, el domingo será más fresco, con mínima de 9°C y máxima de 19°C. La nubosidad será variable, aunque no se anticipan precipitaciones
Roca: nubosidad persistente y viento fuerte en la región
En Roca, el viernes estará marcado por nubes y calor, con una máxima de 26°C y mínima de 10°C. Las ráfagas alcanzarán los 59 km/h en horas de la tarde.
El sábado, el registro bajará levemente con máxima de 23°C y mínima de 12°C, bajo un cielo parcialmente nublado. El viento se mantendrá con fuerza en el valle.
Por último el domingo, la máxima será de 22°C y la mínima de 9°C. El cielo mostrará mejoras, aunque persistirá la presencia de ráfagas intensas desde el oeste.
Bariloche: lluvias, aire frío y un marcado contraste térmico
En la zona cordillerana de Río Negro, Bariloche presenta un viernes fresco, con máxima de 14°C y mínima de 1°C. El cielo permanecerá cubierto, con viento moderado y ráfagas de hasta 50 km/h.
El sábado, las probabilidades de lluvias alcanzarán entre 40% y 70%, con temperaturas que oscilarán entre 1° y 8°C. La jornada será ventosa, con ráfagas que rondarán los 59 km/h.
El domingo 14 se mantendrá inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. La mínima será de -1°C y la máxima apenas de 10°C, reflejando el ingreso de aire frío en la cordillera.
Viedma: viento intenso, estabilidad y un fin de semana soleado
En Viedma, este viernes el clima es cálido y ventoso, con una máxima de 25°C y mínima de 8°C. El viento alcanzará entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que llegarán hasta 78 km/h en la tarde.
El sábado, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 11°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas.
El domingo, la mínima será de 9°C y la máxima de 22°C. El cielo mostrará claros, acompañado de viento moderado desde el oeste.
