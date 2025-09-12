Tiempo inestable en Río Negro y Neuquén este fin de semana: cambios bruscos y ráfagas intensas

Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma registrarán condiciones cambiantes desde este viernes hasta el domingo. Foto archivo (Andrés Maripe)

Desde este viernes hasta el domingo, las ciudades de Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma registrarán contrastes marcados entre días cálidos, nubosos e incluso con precipitaciones en zonas cordilleranas, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Neuquén: calor inicial, nubosidad y un domingo más fresco

En Neuquén capital, el organismo nacional indicó que la tarde del viernes tendrá una máxima de 26°C y mínima de 7°C. El viento soplará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

El sábado se espera un descenso, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 21°C. El viento se mantendrá entre 42 y 50 km/h, reforzando la sensación de inestabilidad.

En tanto, el domingo será más fresco, con mínima de 9°C y máxima de 19°C. La nubosidad será variable, aunque no se anticipan precipitaciones

Roca: nubosidad persistente y viento fuerte en la región

En Roca, el viernes estará marcado por nubes y calor, con una máxima de 26°C y mínima de 10°C. Las ráfagas alcanzarán los 59 km/h en horas de la tarde.

Fin de semana inestable en Neuquén y el Alto Valle. Foto: Juan Thomes.-

El sábado, el registro bajará levemente con máxima de 23°C y mínima de 12°C, bajo un cielo parcialmente nublado. El viento se mantendrá con fuerza en el valle.

Por último el domingo, la máxima será de 22°C y la mínima de 9°C. El cielo mostrará mejoras, aunque persistirá la presencia de ráfagas intensas desde el oeste.

Bariloche: lluvias, aire frío y un marcado contraste térmico

En la zona cordillerana de Río Negro, Bariloche presenta un viernes fresco, con máxima de 14°C y mínima de 1°C. El cielo permanecerá cubierto, con viento moderado y ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado, las probabilidades de lluvias alcanzarán entre 40% y 70%, con temperaturas que oscilarán entre 1° y 8°C. La jornada será ventosa, con ráfagas que rondarán los 59 km/h.

El domingo 14 se mantendrá inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. La mínima será de -1°C y la máxima apenas de 10°C, reflejando el ingreso de aire frío en la cordillera.

Viedma: viento intenso, estabilidad y un fin de semana soleado

En Viedma, este viernes el clima es cálido y ventoso, con una máxima de 25°C y mínima de 8°C. El viento alcanzará entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que llegarán hasta 78 km/h en la tarde.

El sábado, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 11°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas.

El domingo, la mínima será de 9°C y la máxima de 22°C. El cielo mostrará claros, acompañado de viento moderado desde el oeste.