Tiene alzheimer, desapareció en La Pampa pero sospechan que pudo venir al Valle 

Gendarmería y policía, con caballos, perros y drones, trabajan en General Acha para dar con el paradero de César Calluqueo, un reginense radicado en La Pampa, de quien no se tienen novedades desde el domingo.

Paciente en tratamiento médico por el deterioro progresivo del Alzheimer, dejó una nota en su hogar, avisando a su esposa que realizaría una de sus caminatas habituales, que ya tienen un recorrido establecido y que no exceden la hora de duración. Eso fue a las 16 del domingo.

Para las 18, al ver que no volvía, notaron que algo no andaba bien. “Su recorrido es por la calle Campos y boulevard Bransen, hasta el «Vitali», pero aún no ha vuelto. Vestía remera blanca, pantalón azul o alpargatas. Si alguien lo ve por favor comunicarse al 2954-272349 ó al 2954-646295”, fue el mensaje que la familia viralizó.

El vínculo de César con la región radica no sólo en Regina como su ciudad de origen, sino también en los ancestros que hacen a su árbol genealógico: es nieto de Rosa Calluqueo, la mujer araucana de 120 años que vivió en Vista Alegre y cuya historia fue reconstruida por este medio en septiembre del 2023.

Gracias a ese material, César pudo saber de familiares con los que había perdido el contacto y con los que esperaba reencontrarse en octubre, visita que finalmente no se pudo realizar por la enfermedad con la que convive. Por eso, ahora su entorno sospecha que haya tomado la determinación de venir hasta la zona. “Son todas hipótesis, pero sus recuerdos lo llevan a su infancia (…) No sabemos si lo levantó alguien en la ruta ó si se metió en un campo”, dijo César, uno de sus hijos.

En medio de horas de desesperación, los Calluqueo radicaron la denuncia penal y se iniciaron actuaciones judiciales por “presunta desaparición de persona”. En General Roca colabora con los datos que se puedan aportar la la Unidad Regional II.