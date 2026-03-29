Tierra generosa, calidad que llega lejos: Río Colorado sabe de producción

Invernaderos y cooperativas de horticultores, establecimientos y cría de animales, jugueras y exportadoras de fruta, viñedos y espacios turísticos, son actividades que se conjugan en Río Colorado, en el extremo noreste de la provincia de Río Negro. Juntas y a la par, le dan vida, trabajo y desarrollo a una región que sigue apostando, más allá de los límites geográficos, en conjunto con los vecinos pampeanos de La Adela.

A orillas de su río homónimo y de la Ruta 22, este ejido se perfecciona actualmente en la horticultura, alentada por los cultivos de cebolla, papa, verduras de hoja, entre otros. Esto se potencia con la ya establecida producción frutícola de pepita y carozo, cuya comercialización permite que los alimentos que salen desde Río Colorado lleguen a mesas de familias en lugares impensados.

Dentro de ese sector, Frutas “Los Tanos”, por ejemplo, es uno de los referentes de mayor capacidad, con instalaciones únicas en su tipo, dedicados desde 1960 a la venta mayorista de frutas en el mercado interno, así como también a la exportación. Empresa familiar de fuerte raíz local, su equipo lleva tres generaciones poniendo esfuerzo y pasión a la labor, dejando a la vista la calidad de los resultados que salen desde este punto de entrada a la Norpatagonia. Un puesto en el Mercado de Abasto de Bahía Blanca les permite que esta dedicación se luzca a su vez en otras provincias.

Los Tanos es una empresa familiar con más de 50 años. Foto: Gentileza.

Exponentes también de la ganadería bovina y porcina, estos emprendedores familiares diversificaron su propuesta sumándose a un rubro de fuerte tradición en la zona, como es la ganadería, en un contexto general que maneja un promedio de 140 mil cabezas. La Expo Ganadera, Comercial e Industrial, organizada por la Sociedad Rural, es el ámbito donde año a año se perfilan las mejoras y avances del conjunto de criadores, decenas de ellos, que mantienen en alto el sello de calidad.

Integrante de los “Caminos del Vino”, Río Colorado se encuentra participando además de la oferta de visitas guiadas, así como también genera espacios de venta y degustación para disfrutar de los más variados vinos y platos regionales, con insumos enfocados cada vez más en la producción sustentable y orgánica.

Y si de sidra se trata, la industria local tiene en CRC Jugos (Cooperativa de Comercialización y Transformación), una de las alternativas en bebidas espumantes y concentrados de fruta de pepita, con las predilectas “Txapela” y “Juliá y Echarren”, elegidas también para el mercado local y su llegada a otros clientes externos.