El Bolsón, bajo monitoreo: cámaras en toda la jurisdicción para anticipar incendios

El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) El Bolsón incorporó un nuevo punto de detección de alerta temprana de incendios en Los Repollos, un sector complejo donde, hasta ahora, la visibilidad natural era limitada por la cantidad de cañadones. De esta forma, los brigadistas podrán intervenir rápidamente cuando un foco todavía es pequeño antes de que escale.

En 2007 instalaron la primera cámara en el cerro Saturnino, en la zona de Mallín Ahogado. Desde entonces, se colocaron cinco cámaras en la jurisdicción de El Bolsón. «Nos quedaban huecos de visibilidad en Los Repollos que logramos cubrir con la cámara que se colocó ayer«, comentó Nicolás de Agostini, segundo jefe del Splif El Bolsón.

En los próximos días, instalarán otras cámaras en el Arroyo Las Minas, un paraje del sudoeste de Río Negro, y en Ñorquinco; mientras que también se cubrirá el Manso Inferior antes de que finalice la temporada. «De esta forma, cubrimos toda nuestra jurisdicción. Esas cámaras se conectan a través de internet o un sistema punto a punto con nuestra central en El Bolsón y nos permite monitorear en forma remota en tiempo real. Las cámaras se manejan desde nuestra central«, detalló.

Aclaró que no son cámaras térmicas. «Esas son muy caras y lo cierto es que no solemos tener incendios nocturnos. Tuvimos una sola experiencia que no nos aportó demasiado. Entonces, preferimos una red más amplia que nos permita ver toda la jurisdicción y que no sean tan onerosas«, comentó de Agostini.

Un nuevo punto de detección de alerta temprana de incendios en Los Repollos. Foto: gentileza

Estas cámaras no solo mejoran el alerta temprana. Los pobladores pueden advertir sobre una columna de humo llamando a los teléfonos de urgencia, pero las imágenes desde la central, a su vez, permiten chequear la situación. «Cuando nos enteramos por los puntos de calor que indican los satélites, esto ya tiene un retardo de cinco horas. Llegamos tarde. De esta forma, con las cámaras, podemos chequear la magnitud: saber si vale la pena ir, o es una falsa alarma o, si requerimos poner en marcha un operativo grande», describió.

Respecto a las tres cámaras que instalarán en los próximos días, aseguró que «son puntos estratégicos altos, arriba en los cerros donde no es fácil llegar. Son puntos panorámicos que nos permiten ver lo que necesitamos». Dijo que, en el caso de Manso Inferior fue necesario coordinar con Parques Nacionales porque «la mejor locación era en su jurisdicción». Sin embargo, ambas instituciones coincidieron en compartir las imágenes.

Sobre la flamante cámara en Los Repollos, de Agostini destacó que «lo más cerca que tenían era la cámara en Saturnino, pero la formación del cerro impedía ver el valle de Repollos. Solo permitía ver si había una columna grande, pero ahora podemos ver las casas abajo». Y destacó la colaboración de la cooperativa Copetel que aportó internet.

De Agostini señaló que las compras de estas cámaras se financiaron con una línea de crédito gestionada por el gobierno provincial, tras el incendio en Mallín Ahogado el verano pasado. «Cada cámara cuesta alrededor de 2 millones, el enlace cuesta otro millón y el kit de paneles solares está en tres millones. De modo que cada punto ronda los 8 millones de pesos«, señaló.