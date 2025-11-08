Tormentas en la Patagonia: rutas bajo alerta en Neuquén y Río Negro, ¿cómo están los pasos a Chile?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas (naranja y amarillo) por intensas lluvias e incluso actividad eléctrica en Neuquén y parte de Río Negro. Además agregó en la advertencia que podría haber complicaciones por viento y por esto se espera que se complique el estado de las rutas. Acá te dejamos un detalle de cuáles serán las más afectadas.

Según el pronóstico emitido por el SMN, este sábado se estiman «valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

El organismo resaltó la tormenta podría presentar una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto por el viento informaron que se estiman ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Debido a este combo climático adelantaron que puede haber complicaciones tanto en rutas provinciales de Neuquén y Río Negro como nacionales. Por este motivo se solicitó que los automovilistas circulen con total precaución.

Las rutas en Río Negro y Neuquén bajo alerta

En Río Negro rige una alerta amarilla por tormenta y otra por lluvias fuertes, un combo climático que impactará principalmente en la zona cordillerana y el Alto Valle. Debido a que sus rutas son las más transitadas, las autoridades pidieron precaución.

Según el parte de Vialidad, las rutas afectadas por el alerta son:

Ruta Nacional 22: desde Valle Azul a Cipolletti y Neuquén capital

Ruta Nacional 23: los tramos que une Dina Huapi, Picún Leufú, Los Juncos

Ruta Nacional 40: Los tramos que comprende desde El Bolsón hacia la unión con la Ruta 237.

Ruta Provincial 77, Bariloche – Circuito Chico

Ruta Provincial 79, Bariloche

Por su parte en la provincia de Neuquén, las alertas -amarilla y naranja- abarcan todas las provincias. La advertencia también es por tormenta y fuertes lluvias. Si bien todas las rutas estarán comprometidas, se solicitó extrema precaución en las que suelen ser más transitadas:

Ruta 40

Ruta 234

Ruta 231

Ruta 237

Ruta 242

Ruta 43

Ruta 23

Ruta 22, cerca de Zapala

¿La lluvia complica los pasos a Chile?

Sobre los pasos fronterizo, el informe compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los cruces a Chile situados en Neuquén también figuran dentro de la zona bajo alerta.

Desde Vialidad Nacional actualizaron el estado de cada uno y detallaron: