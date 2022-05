Toro: “vamos a pedir que se revea el censo”

Debido a irregularidades detectadas, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro(UCR), adelantó en que forma conjunta con otros intendentes de la provincia evalúan la pedirán a la Dirección de Censos y Estadísticas de Río Negro que revea la metodología que se implementó para la realización del Censo Nacional 2022.

Los datos preliminares que arroja el relevamiento que se realizó el miércoles 18 de mayo y que continúa con una etapa supervisión, “no reflejan la actualidad de Jacobacci y tampoco la de muchas otras localidades, inclusive de la provincia” señaló el jefe comunal.

Detalló que en el 2008, un año después de asumir su primer mandato, realizó un censo poblacional de similares características, que arrojó como resultado 8.208 habitantes. Los datos que preliminares del actual censo muestran un número muy por debajo.

“En el 2010 tuvimos el censo nacional, que no se pudo realizar como correspondía por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Ahora teníamos la esperanza de poder contar con datos reales. Y no es así. Si uno ve el número de usuarios de los distintos servicios, la población en edad escolar, el padrón de electores y los registros que tenemos en el área social, los datos que surgieron de este censo distan muchos de la realidad que tenemos. Hoy Jacobacci tiene entre 11 y 12.000 habitantes. Creo que la metodología que se utilizó no fue correcta” sostuvo.

El intendente de Jacobacci, Carlos Toro manifestó su preocupación por los datos preliminares. Foto: José Mellado.

En Jacobacci había 3804 hogares para visitar y 113 censistas para recorrer los distintos barrios de la ciudad. El jefe comunal detalló que “un dato que llama mucho la atención, es que se registraron cerca de 420 viviendas deshabitadas. Algo que no es real. En los últimos años hemos fundados varios barrios por la demanda habitacional que tenemos y actualmente no hay viviendas para alquilar”.

Los datos aportados por las distintas prestadoras de los servicios básicos, como luz, gas y agua, muestran un padrón que ronda los 3.000 usuarios. En algunos casos con un solo medidor, se abastecer a más de un hogar. Por otro lado, el padrón electoral tiene más de 6.500 electores.

Toro añadió que, entre otras anomalías, en este censo se utilizaron mapas desactualizados y que los recursos económicos y humanos fueron insuficientes para poder llevar adelante la tarea.

“En el 2010 había 90 censistas y este año 113, por ejemplo. Hubo un problema de organización general, del uso de la página que no han dado los resultados que se esperaban. Es un tema que pasó en toda la provincia. Y necesitamos tener datos certeros porque sino, a la hora de gestionar, estamos en desventajas y eso significa la pérdida de recursos importantes para cualquier localidad. Somos varios los intendentes que estamos muy preocupados con este censo. Por eso, en los próximos días vamos a pedir la revisión del censo ante la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia para que lo eleve al INDEC” sentencio.