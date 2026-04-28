Informe de gestión: a qué hora habla Manuel Adorni este miércoles 29 de abril, cómo y dónde ver en vivo su presentación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta este miércoles su bautismo de fuego en la Cámara de Diputados. En una jornada marcada por la tensión política y una investigación judicial en su contra, el funcionario deberá responder un cuestionario récord de 4.800 preguntas.

Desde el entorno oficial confirmaron que el ministro coordinador no llegará solo: se espera el respaldo presencial de Javier Milei, la secretaria Karina Milei y gran parte del gabinete nacional para blindar su figura ante la oposición.

A qué hora y dónde ver en vivo la presentación del informe de Manuel Adorni en el Congreso

Para quienes quieran seguir el pulso de la sesión desde la región, estos son los canales oficiales:

Hora de inicio: La sesión está convocada para las 10:30 de la mañana .

La sesión está convocada para las . Transmisión oficial: Se podrá ver por el canal de YouTube de Diputados TV y a través de las redes sociales de la Cámara baja.

Se podrá ver por el canal de YouTube de y a través de las redes sociales de la Cámara baja. Señales de noticias: La mayoría de los canales de cable porteños realizarán una cobertura especial, dada la relevancia del informe.

Cómo será la dinámica del informe de gestión de Manuel Adorni

La sesión promete ser extensa, superando las seis u ocho horas de debate. El esquema de trabajo será el siguiente:

Discurso inicial: Adorni tendrá aproximadamente una hora para exponer los ejes centrales de la gestión.

Adorni tendrá aproximadamente para exponer los ejes centrales de la gestión. Preguntas y respuestas: tras la apertura, los bloques parlamentarios tomarán la palabra por tandas. Cada bancada tendrá un tiempo proporcional para interpelar al funcionario.

tras la apertura, los bloques parlamentarios tomarán la palabra por tandas. Cada bancada tendrá un tiempo proporcional para interpelar al funcionario. Perfil técnico: a diferencia de sus habituales conferencias de prensa, el Gobierno busca que Adorni mantenga un tono serio y técnico, evitando las confrontaciones directas en el arranque.

Aunque el temario es amplio, la oposición centrará sus dardos en tres frentes que impactan directamente en el bolsillo de los neuquinos y rionegrinos: el estado de las partidas presupuestarias y la falta de inversión en infraestructura regional; consultas sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el funcionario; y se espera que la oposición reclame por la presencia en los palcos de figuras como Luis Caputo o Sandra Pettovello, quienes han evitado asistir a comisiones previas.