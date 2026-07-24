ANMAT aprobó una nueva terapia oral para la artritis psoriásica: qué significa este avance

En la mayoría de los casos, la artritis aparece entre siete y diez años después de las primeras lesiones en la piel, aunque también puede manifestarse al mismo tiempo o incluso antes que los síntomas cutáneos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó una nueva terapia oral para personas adultas con artritis psoriásica activa, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones, la columna y las zonas donde los tendones y ligamentos se unen a los huesos. La decisión amplía las opciones terapéuticas disponibles en Argentina para quienes conviven con esta patología.

La artritis psoriásica puede provocar dolor persistente, rigidez, inflamación, fatiga y limitaciones en la movilidad. Sin tratamiento, la enfermedad puede avanzar y ocasionar daño estructural irreversible, deformidades y discapacidad.

Qué es la artritis psoriásica

La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria asociada a la psoriasis. En Argentina se estima que alrededor de 800.000 personas viven con psoriasis y que entre el 10% y el 30% podrían desarrollar compromiso articular en algún momento de su vida.

En la mayoría de los casos, la artritis aparece entre siete y diez años después de las primeras lesiones en la piel, aunque también puede manifestarse al mismo tiempo o incluso antes que los síntomas cutáneos.

Además del impacto sobre las articulaciones, la enfermedad también se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, depresión y ansiedad, por lo que los especialistas remarcan la importancia de un diagnóstico precoz y un abordaje integral.

Cómo funciona la nueva terapia

La nueva alternativa terapéutica pertenece a una clase de pequeñas moléculas que actúan de manera selectiva sobre la tirosina quinasa 2 (TYK2), una proteína involucrada en el proceso inflamatorio.

Su mecanismo de acción se diferencia de otras terapias sistémicas porque actúa específicamente sobre esa vía y, además, se administra por vía oral, lo que representa una nueva opción para los pacientes.

La evidencia que respaldó la aprobación

La autorización de ANMAT se sustentó en dos estudios clínicos internacionales de fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, en los que participaron aproximadamente 1.400 adultos con artritis psoriásica activa.

Los resultados fueron presentados en los congresos de la American Academy of Dermatology (AAD) y de la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), dos de los principales encuentros científicos internacionales en dermatología y reumatología.

Una enfermedad que impacta más allá de las articulaciones

«La artritis psoriásica puede afectar de manera significativa la vida cotidiana de las personas, no solo por el dolor y la inflamación, sino también por el impacto funcional y emocional que genera. Contar con nuevas alternativas terapéuticas ofrece opciones adicionales que pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente», explicó Tamara Rudy, directora médica de Argentina y Chile de Bristol Myers Squibb.

La molécula ya contaba con aprobación para el tratamiento de personas adultas con psoriasis en placas de moderada a severa candidatas a terapia sistémica o fototerapia. Con esta nueva autorización, también podrá utilizarse como alternativa terapéutica para adultos con artritis psoriásica activa.