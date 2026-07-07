Tragedia en Córdoba: reconstruyen los últimos minútos del instructor que se arrojó de la avioneta en pleno vuelo

Comenzaron a conocerse precisiones sobre las últimas acciones de Leandro Andrés Bertazzo (42), el instructor de vuelo que murió el sábado por la tarde tras arrojarse desde una aeronave en pleno vuelo en Toledo, provincia de Córdoba. La causa penal se encuentra a cargo de la Justicia Federal y la Junta de Seguridad del Transporte.

Bertazzo realizaba un vuelo de instrucción junto a una alumna de 22 años, quien ya contaba con licencia de piloto. Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot, detalló la secuencia dentro del habitáculo en base al testimonio de la joven.

La secuencia dentro de la cabina: qué dijo la investigación por la muerte del instructor de vuelo

De acuerdo con las declaraciones del directivo a La Voz, el instructor cedió los mandos a la estudiante antes de la caída: “En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto, abre la puerta y se tira”.

Álvarez equiparó la acción con «abrir la puerta de un auto a 300 km/h». Debido a lo imprevisto del hecho, la alumna manifestó inicialmente que creyó que se trataba de una simulación o una broma y que el instructor contaba con algún elemento de seguridad.

A pesar de la situación, la joven mantuvo el control de la aeronave, envió un mensaje a la base informando lo ocurrido y procedió a aterrizar en la pista por sus propios medios.

Localización en la zona rural

Al recibir el reporte de la alumna, el director de la institución despegó en otra unidad para sobrevolar el área. Tras unos 15 minutos de búsqueda, identificó el punto del incidente y dio aviso a las autoridades.

Efectivos de la Patrulla Rural Centro y personal de un servicio de emergencias acudieron al sector rural indicado, donde constataron que Bertazzo se encontraba sin signos vitales.

Bertazzo se desempeñaba en el instituto desde 2022. Con respecto al contexto personal del piloto, Álvarez señaló que la familia de la víctima confirmó que el instructor había asistido a una consulta en un hospital psiquiátrico durante la semana previa al hecho.

“Tomó esta decisión a bordo de una aeronave con una persona a su lado. Ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos, pudimos detectar que iba a tomar esa decisión», concluyó el directivo. Las autoridades judiciales continúan con la recepción de testimonios y el peritaje de la aeronave para establecer formalmente cómo se produjo el hecho.