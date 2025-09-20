Tragedia en Chubut: hallan sin vida a un albañil en El Hoyo

El hombre de 51 años era buscado desde el jueves.

Un fuerte operativo en El Hoyo terminó con una noticia desgarradora: Sergio Nicolás Gil, un albañil de 51 años oriundo de Trelew, fue encontrado muerto en un canal del loteo Pizarro. La Fiscalía confirmó que no hubo criminalidad en el hecho y todo apunta a un accidente vinculado al consumo de alcohol.

La búsqueda desesperada en El Hoyo terminó en un hallazgo trágico

Según informó Radio 3 Cadena Patagonia, la investigación apuntó desde un primer momento a un accidente por sumersión, sin signos de violencia ni rastros de un hecho delictivo.

Gil había llegado a la localidad cordillerana el pasado 10 de septiembre para trabajar en la vivienda de un familiar. Según allegados, atravesaba un tratamiento por alcoholismo y había sufrido episodios depresivos.

La Fiscalía descartó un hecho delictivo en el caso.

Vecinos del barrio Cauquenes relataron que lo habían visto en varias ocasiones en estado de ebriedad. Estos testimonios reforzaron la hipótesis de que la muerte ocurrió de manera accidental.

El oficial principal Fernando Villibar indicó que el jueves se activó un protocolo de búsqueda cuando un vecino alertó que Gil no había regresado a su domicilio desde la noche del miércoles.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría de El Hoyo, Bomberos Voluntarios, la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina y personal de Criminalística, además de la Fiscalía.

Tristeza en Chubut: el hombre era buscado desde el jueves

Tras varias entrevistas y recorridas por la zona, el cuerpo fue hallado este viernes alrededor de las 15.30 horas. Estaba en posición cúbito ventral dentro del canal de agua.

El médico del hospital local confirmó el deceso y verificó que no presentaba lesiones externas ni signos compatibles con un ataque. Por ello, la Fiscalía resolvió que no era necesaria la realización de una autopsia.

El procedimiento se extendió hasta entrada la tarde y se preservó la zona. Las autoridades judiciales reiteraron que no existen indicios de criminalidad en el hecho.

Horas más tarde, familiares de Gil, entre ellos su hijo mayor, viajaron hasta El Hoyo para reconocer el cuerpo y confirmaron ante los investigadores la situación de salud por la que atravesaba la víctima. El cuerpo fue entregado a sus seres queridos y trasladado a Trelew para su despedida.