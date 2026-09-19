Copa Davis: Tirante va por el segundo punto de Argentina ante Turquía en el Ruca Che

Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya por el segundo punto de la serie entre Argentina y Turquía en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Luego de la enorme victoria de Francisco Cerúndolo, que se despachó con un 6-0 y 6-4 en una hora y 14 minutos de partido que hizo delirar al Ruca Che, ahora es el turno de Thiago Tirante, que va por el segundo punto argentino en la serie por el Grupo Mundial I de Copa Davis para bajarle el telón a esta primera jornada en territorio neuquino.

El platense ya se mide con Mert Alkaya, la mejor raqueta turca que está ubicado en el puesto 296 del ranking ATP.

En una decisión difícil para el capitán Javier Frana por la paridad en su nivel, Tirante le ganó la pulseada a Mariano Navone para ser el segundo singlista del combinado nacional.

Tirante atraviesa una gran temporada, en la que ascendió del puesto 116° del ranking al 52°. Además, en agosto se dio el gusto de vencer a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati.

Del otro lado, Alkaya es diestro y mide 1,78 metros. Suma tres títulos profesionales en singles, todos dentro del circuito ITF World Tennis Tour y sobre canchas duras. Su gran despegue comenzó en septiembre de 2025, cuando conquistó su primer M15 en Túnez.

Para ambos es su segunda serie en Copa Davis, ya que ambos debutaron en febrero de este año. El argentino se estrenó ante Corea del Sur en Busan, con una victoria y una derrota, y jugará ante su público por primera vez, mientras que el turco ganó su duelo ante Eslovenia.

La serie continuará este domingo a partir de las 11 con el partido de dobles. Frana seleccionó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi, mientras que Erhan Oral optó por Tincay Duran y Arda Azkara. Luego, Cerúndolo se mediría con Alkaya, en un duelo entre las mejores raquetas de cada país y, en caso de ser necesario, se disputará el quinto punto