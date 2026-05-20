Tragedia en un yacimiento de Mendoza: murieron dos trabajadores petroleros tras la explosión de una cisterna

Dos trabajadores petroleros perdieron la vida este miércoles luego de un accidente ocurrido en un yacimiento de Mendoza, donde explotó la tapa de un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB.

El hecho ocurrió durante la tarde en un área operativa de la provincia cuyana y fue confirmado por la compañía a Diario RÍO NEGRO.

De acuerdo a la información preliminar, la explosión se produjo en una cisterna perteneciente a un camión que realizaba tareas dentro del yacimiento. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia y trabajó personal policial, equipos de seguridad y autoridades judiciales para avanzar con las pericias correspondientes.

TSB confirmó la muerte de dos trabajadores tras una explosión en un yacimiento de Mendoza

La empresa TSB emitió un comunicado oficial tras el trágico accidente ocurrido este miércoles en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Mendoza, donde murieron dos trabajadores petroleros.

Según informó la compañía, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas y derivó en el fallecimiento de dos operarios luego de la explosión de la tapa de un camión cisterna.

“TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, indicó la firma en el comunicado difundido tras el accidente.

Además, la empresa señaló que activó de manera inmediata los protocolos de contingencia y dispuso un equipo interdisciplinario para asistir y contener a las familias de las víctimas.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”, remarcaron desde TSB.

La firma también aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del accidente ocurrido en el yacimiento mendocino.