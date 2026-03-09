Tragedia en una obra cloacal en Roca: cómo murió el obrero atrapado y cuál es el estado de salud del herido

El derrumbe ocurrió durante trabajos de excavación en la zona del Canal Grande y Mendoza, en General Roca.

Un obrero murió este mediodía tras quedar atrapado en un desmoronamiento ocurrido durante trabajos de excavación en la zona del Canal Grande y Mendoza, en General Roca. La confirmación llegó desde el hospital Francisco López Lima, donde el trabajador fue trasladado de urgencia luego de ser rescatado por personal de bomberos.

La directora del centro de salud, Susana Marezi, explicó que dos pacientes ingresaron al hospital como consecuencia del derrumbe. El caso más grave fue el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.

El segundo obrero involucrado en el incidente tuvo un cuadro mucho menos grave. Según detalló Marezi, el trabajador fue rescatado por sus propios compañeros y llegó al hospital con signos de aplastamiento pero con lesiones. “Presenta contusiones, se le están realizando estudios, pero está compensado y se encuentra bien”, indicó la directora del hospital.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal del SIARME y efectivos de la Policía de Río Negro. El hecho ocurrió minutos antes de las 12:30, Bomberos Voluntarios de General Roca informaron que recibieron un aviso sobre un accidente laboral en la margen norte del Canal Grande, a la altura de calle Mendoza.

De acuerdo con la información brindada por el cuartel, mientras se realizaban trabajos de excavación una parte del terreno cedió y provocó el derrumbe que dejó atrapados a tres operarios.

El accidente se produjo en el marco de una obra de ampliación del sistema cloacal de la ciudad, considerada una de las intervenciones de infraestructura sanitaria más importantes proyectadas para General Roca. El proyecto forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales y comenzó en 2023. Los trabajos están a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A.

Por estas horas, continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.