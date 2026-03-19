Derrumbe en la Ruta de los Siete Lagos de Neuquén provocó demoras este jueves

Un desprendimiento de rocas complicó el transito sobre la Ruta de los Siete Lagos de Neuquén, a la altura del puente de Río Hermoso. El incidente se registró pasadas las 15 de este jueves. Vialidad Nacional informó que el imprevisto obligó a reducir la calzada.

El organismo pidió de todas formas transitar con precaución por el sector y respetar la señalización. Además reocmendaron verificar el estado de las rutas antes de realizar un viaje.

Piden precaución para transitar en la Ruta de los Siete Lagos por el desprendimiento de rocas a la altura del río hermoso. Foto: gentileza

El incidente entorpeció la circulación en el sector ubicado a unos 25 kilómetros de San Martín de los Andes en dirección a Villa La Angostura.