Derrumbe en la Ruta de los Siete Lagos de Neuquén provocó demoras este jueves
Vialidad Nacional informó que se encuentran operando en el sector para normalizar la circulación en un tramo del corredor que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura.
Un desprendimiento de rocas complicó el transito sobre la Ruta de los Siete Lagos de Neuquén, a la altura del puente de Río Hermoso. El incidente se registró pasadas las 15 de este jueves. Vialidad Nacional informó que el imprevisto obligó a reducir la calzada.
El organismo pidió de todas formas transitar con precaución por el sector y respetar la señalización. Además reocmendaron verificar el estado de las rutas antes de realizar un viaje.
El incidente entorpeció la circulación en el sector ubicado a unos 25 kilómetros de San Martín de los Andes en dirección a Villa La Angostura.
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