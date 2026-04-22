Tragedia en la Ruta 7 de Neuquén: lo que se sabe del motociclista muerto y el accidente que involucró a un camión

La Ruta Provincial 7 de Neuquén, una vez más, quedó marcada por un trágico accidente que se cobró la vida de un motociclista. Pasaron más de seis horas del episodio y los peritos aún están trabajando en esclarecer cómo ocurrió el siniestro que involucró a un camión.

Lo que se sabe del motociclista muerto en la Ruta 7

La identidad de la víctima fatal aún no se reveló y desde la Fiscalía resaltaron que no aportarán datos hasta poder contactar a la familia que no es de Neuquén. Sin embargo, se pudo saber que tenía 32 años y era el propietario de la moto en la que circulaba, una SIAM 110cc.

El joven se encontraba transitando por la Ruta 7 porque iba rumbo a su trabajo. No se reveló en qué lugar cumplía su labor, pero trascendió que podría ser un empleado petrolero por la vestimenta que llevaba. Otros automovilistas, testigos del siniestro, señalaron que llevaba un mameluco de color azul y zapatos punta de acero de color negro.

También se difundió que la víctima fatal había llegado a Neuquén para trabajar desde Salta, aunque esta información no fue confirmada por fuentes oficiales.

Cómo fue el grave accidente en la Ruta 7 que involucró a un camión

El grave accidente se registró minutos antes de las siete de la mañana a la altura del Tercer Puente, sobre el carril de la Ruta 7 que va de Neuquén a Centenario.

El comisario Ariel Elizondo informó a Diario RÍO NEGRO que aún se investiga la modalidad del siniestro, pero confirmó que el hecho involucró a un camión con acoplado perteneciente a la empresa Logística Express.

Si bien aún se investiga cómo fue la modalidad del impacto, se conoció que la moto quedó atrapada debajo del camión tras ser arrollada. El motociclista terminó a varios metros y sobre la cinta asfáltica. Sus lesiones eran graves y no pudo sobrevivir hasta la llegada del personal médico.

La Policía de Neuquén llegó al sitio y montó un biombo en el lugar para cubrir la escena hasta la llegada de los peritos, la Fiscalía y el móvil a cargo del traslado a la morgue. En tanto, el conductor del camión fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultados negativos.

El comisario Elizondo reiteró que todo es materia de investigación y no descartan ninguna hipótesis.

Las autoridades están a la espera de los resultados de los peritajes que se realizaron el sitio y a la toma de declaraciones para confirmar si hubo o no algún grado de culpabilidad en el hecho por parte del chofer del camión o el motociclista al circular por una de las vías más transitadas de Neuquén.