Tras meses de desabastecimiento, la entrega de chapas patente para autos 0 km volvió a la normalidad

La entrega de chapas patente para vehículos 0 km en Argentina volvió a su ritmo habitual desde el 1 de septiembre, luego de meses de retrasos que obligaron a que más de 600.000 autos circularan con patentes provisionales de papel. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien atribuyó el desabastecimiento a la administración anterior y al monopolio de la Casa de la Moneda.

Según Adorni, la normalización fue posible gracias a medidas extraordinarias implementadas por el Ministerio de Justicia, que incluyeron la convocatoria a concursos de precios con empresas privadas y la apertura de un proceso de licitación pública para la provisión de chapas metálicas. Con estas acciones, se puso fin al control exclusivo que la Casa de la Moneda ejercía sobre la fabricación y distribución de las patentes, situación que el Gobierno señala como la raíz de la crisis de abastecimiento, informó Infobae.

«El esquema anterior generó serias dificultades logísticas, costos elevados y problemas de calidad en la producción de patente», señaló el vocero. En tanto, el nuevo régimen asegura no solo mayor disponibilidad, sino también placas de mejor calidad y a un precio inferior para los usuarios.

La reactivación de la entrega de chapas coincide con el retorno a la plena vigencia de las multas por circular sin patente. La Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA) habilitó además una herramienta digital para que los propietarios consulten en tiempo real la disponibilidad de sus placas, facilitando el cumplimiento de la normativa.

Las multas por circular sin patente se aplican según cada jurisdicción

El monto de las sanciones varía según la jurisdicción y se calcula en Unidades Fijas (UF). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la multa puede alcanzar hasta 1.000 UF, equivalentes a $798.000, mientras que en la provincia de Buenos Aires oscila entre 50 y 100 UF, es decir, entre $80.300 y $160.600.

La crisis de provisión se había iniciado en 2023, cuando restricciones a la importación retrasaron la llegada de insumos al proveedor estatal, provocando demoras históricas en la fabricación de matrículas. Para revertir esta situación, el Gobierno reemplazó a la Casa de la Moneda y designó a Tonnjes Sudamericana como nuevo proveedor, marcando un cambio en el sistema de producción y distribución de patentes en el país.