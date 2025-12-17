Tu nombre rumbo a la Luna: cómo sumarte gratis a la histórica misión Artemis II de la NASA

Si alguna vez soñaste con viajar al espacio, la NASA brinda una oportunidad para estar, al menos simbólicamente, un poco más cerca de las estrellas. La agencia espacial de Estados Unidos lanzó la campaña «Envía tu nombre con Artemis II», una iniciativa gratuita que invita a personas de todo el mundo a sumar su nombre al primer vuelo tripulado que rodeará la Luna en más de 50 años.

La propuesta consiste en registrarse para que los datos sean almacenados en una unidad USB (una tarjeta de memoria) que viajará instalada dentro de la nave Orión. Este dispositivo acompañará a los cuatro astronautas durante toda la travesía de aproximadamente 10 días alrededor del satélite natural.

Una tripulación de cinco

La misión Artemis II tiene previsto su despegue, a más tardar, para abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. Será un vuelo histórico no solo por el regreso al entorno lunar, sino por su tripulación: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Tu nombre viajará junto a ellos en una trayectoria en forma de ocho que se extenderá a más de 370.000 kilómetros de la Tierra. En su punto más lejano, la cápsula pasará a unos 7.400 kilómetros «detrás» de la Luna, una distancia clave para probar los sistemas de soporte vital y navegación antes de los futuros alunizajes.

«Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y, en el futuro, a Marte«, destacó Lori Glaze, administradora asociada interina de la NASA, sobre la importancia de inspirar al público con esta acción.

Paso a paso: cómo conseguir tu pasaje

Participar es muy sencillo, pero hay una fecha límite: el formulario estará abierto solo hasta el próximo 21 de enero.

La tarjeta de embarque que te envía la NASA. (Foto: gentileza NASA)