Noel De Castro, la astronauta argentina candidata a representar al país en una misión al espacio

Noel De Castro tiene 27 años, es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro y está especializada en bioastronáutica. Su interés por representar a su país junto con su formación académica, la lleva hoy a ser la primera astronauta argentina candidata a integrar la tripulación de un vuelo espacial a la Estación Espacial Internacional.

Noel nació en Salta y se formó en bioastronáutica, una rama abocada al estudio del cuerpo humano en el espacio. Desarrolló su formación en el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (International Institute for Astronautical Sciences, IIAS) en los Estados Unidos y actualmente cursa una maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Aeronáutica Embry‑Riddle (Embry‑Riddle Aeronautical University), campus Daytona Beach, Florida.

Durante ese periodo, fue la misma Noel quien compartió con representantes de Axiom Space su objetivo de convertirse en astronauta y de impulsar la participación argentina en misiones espaciales tripuladas. La ganas de Axiom Space de democratizar el acceso al espacio y el interés de sumar nuevos países a esta industria coincidieron plenamente con la propuesta presentada por De Castro.

A partir de ese encuentro, ambas partes comenzaron a colaborar para concretar una misión espacial que no solo lleve la bandera argentina, sino que también fortalezca el desarrollo de iniciativas vinculadas a la industria espacial nacional.

Como parte de preparación, De Castro realiza entrenamientos en vuelos de gravedad cero, simulaciones de hipoxia (baja disponibilidad de oxígeno) y prácticas con trajes presurizados. Además, se capacita como piloto privada, buzo y paracaidista. Su formación multidisciplinaria integra ciencia, ingeniería y conocimientos sobre fisiología humana aplicada a entornos extremos.

Noel De Castro. Foto: gentileza.

La futura misión de Axiom Space, está planeada para no antes del año 2027 y se prevé que durante este tiempo la joven astronauta realice actividades de investigación aplicada, educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y divulgación científica, orientada a inspirar a jóvenes de la región y visibilizar el protagonismo de Argentina en el ámbito espacial. Esta empresa, cuenta con la capacidad de entrenar y certificar astronautas bajo estrictas regulaciones de agencias como la NASA, ESA, JAXA y otras entidades internacionales.

Este acuerdo busca ser una alianza estratégica entre instituciones gubernamentales, el sector espacial comercial y la sociedad civil, con el objetivo de construir un acceso al espacio humano inclusivo y representativo a nivel global. Al mismo tiempo, establece un marco de colaboración internacional que sienta las bases para una participación sostenida de la Argentina en la exploración espacial tripulada, al tiempo que promueve nuevas vocaciones científicas y tecnológicas en América Latina.