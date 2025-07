Turismo ilegal en Batea Mahuida: interceptan caravanas 4×4 sin habilitación en Neuquén

Se realizaron 7 actas de infracciones por actividad de camionetas 4x4 sin autorización y en zonas no habilitadas para tal fin. (Fotos Neuquén Informa)

Durante un operativo conjunto realizado el jueves se labraron actas de infracción por travesías 4×4 no autorizadas en el área natural protegida Batea Mahuida, en el departamento Aluminé de Neuquén. “Ayer, en un operativo conjunto con Fauna, Guardaparques, el municipio de Villa Pehuenia y Gendarmería, se realizaron siete actas de infracción por realizar la actividad sin autorización y en zonas no autorizadas”, informó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos. Los infraccionados circulaban en camionetas por sectores no habilitados, generando deterioro sobre la flora autóctona.

Según Lagos, se encontraron tres grupos de excursión 4×4 en la zona. La primera caravana circulaba por la Ruta Provincial N°12; allí se les explicó las condiciones de uso y continuaron su camino. En la segunda caravana se infraccionó a dos ciudadanos argentinos, mientras que en la tercera se labraron cinco actas contra ciudadanos brasileños.

Fue un operativo conjunto con Fauna, Guardaparques, el municipio de Villa Pehuenia y Gendarmería. (Fotos Neuquén Informa)

“Nos avisan de estas travesías, se hacen denuncias y se colabora en equipo para identificar y sancionar según corresponda”, señaló el funcionario. El operativo contó con la participación de Gendarmería Nacional, la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue, Guardaparques del área protegida y personal de Guardafauna de Aluminé y Villa Pehuenia.

Lagos recordó que los guías deben contar con habilitación turística y que los recorridos deben realizarse solo por lugares permitidos. “En cuanto a los turistas es importante que contraten personal habilitado por su seguridad y para un mayor respeto del ambiente también”, destacó.

Encontraron tres grupos de excursión 4×4 en Área Natural Protegida Batea Mahuida. (Fotos Neuquén Informa)

Las leyes que regulan las travesías turísticas en áreas protegidas

Las actividades de turismo aventura como las travesías 4×4 están reguladas por diversas normativas provinciales. Entre ellas se encuentran la Ley Provincial de Fauna N° 2539, la Ley Provincial de Áreas Protegidas N° 2594 y la Ley Provincial de Turismo N° 2414.

Los destinatarios de las actas de infracción eran personas que circulaban en camionetas. (Fotos Neuquén Informa)

Estas disposiciones establecen los requisitos para la habilitación de guías, las zonas habilitadas para la circulación de vehículos y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la preservación del entorno natural.

Batea Mahuida: controles para evitar daños ambientales en Aluminé

El Área Natural Protegida Batea Mahuida es un espacio de alto valor ambiental ubicado en la cordillera neuquina. En ese territorio, los vehículos solo pueden circular por caminos habilitados y bajo condiciones específicas.

Las travesías sin autorización pueden provocar daños irreversibles en la flora autóctona. Por eso, los operativos de fiscalización involucran a fuerzas provinciales y nacionales, municipios y personal técnico de conservación.