Turistas brasileños fueron infraccionados por acceder a una zona restringida del parque Nahuel Huapi

Un grupo de turistas bajó hasta la costa del lago Ventisquero, una zona restringida al público. Foto: Gentileza parque nacional Nahuel Huapi.

Un grupo de turistas de nacionalidad brasileña fueron infraccionados por el parque nacional Nahuel Huapi tras acceder hasta la costa de una laguna en la zona del Ventisquero Negro, en un área restringida al público.

Según informó la intendencia del parque, las actas de infracción se labraron el último fin de semana cuando se detectó y constató que un grupo de turistas «descendieron hasta la costa de la laguna ignorando la señalización existente, que indica claramente la prohibición de acceso, y superaron la baranda instalada para impedir el ingreso a dicho sector».

«El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad», puntualizó el organismo nacional que difundió hoy la sanción y recordó la prohibición de traspasar las barandas del mirador al que se llega desde la zona de Pampa Linda, en los paseos habituales que llegan al pie del cerro Tronador.

Se recordó que «se trata de un ambiente especialmente sensible, donde la circulación fuera de los sectores habilitados genera impactos negativos sobre el ecosistema».

Por estos motivos Parques Nacionales delimitó la zona y restringió el acceso al público, por lo que los visitantes solo pueden llegar al mirador que está condicionado para la observación del lago y del ventisquero en la parte superior.

Respecto a la infracción, la presencia de las personas en una zona prohibida fue advertida por guías y prestadores turísticos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al guardaparque que se encontraba realizando recorridas en otro sector de la jurisdicción.

Los prestadores de servicios del parque aportaron material audiovisual y con ese documento y el aporte de Gendarmería Nacional se pudo identificar a las personas que incumplieron con las indicaciones, cuando ya se encontraban en otra zona del sector, en Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

«La colaboración de quienes desarrollan actividades en el territorio resulta fundamental para proteger los ambientes naturales y garantizar la seguridad de los visitantes», destacó el Parque al valorar el aporte de guías y prestadores turísticos que dieron el alerta.

Parques recordó respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público. «Estas medidas buscan proteger tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad», señaló.