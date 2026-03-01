Último Primer Día de clases en Neuquén: uno a uno dónde serán los operativos este domingo y lunes 

Con motivo del “Último Primer Día” (UPD), habrá en Neuquén operativos especiales desde este domingo 1 de marzo. Se realizarán por el ministerio de Seguridad, a través de la Policía del Neuquén. Detallaron los puntos donde se desplegarán los afectivos. Se extenderá hasta la desconcentración total de los jóvenes,

El UPD Se trata de una tradicional celebración que realizan los estudiantes en el inicio de su último año del nivel secundario.

Dónde serán los operativos en Neuquén por el UPD

Según detallaron desde el Gobierno provincial, la Policía desplegará una cobertura preventiva en el área de Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Centenario y Vista Alegre, «con el objetivo de garantizar la tranquilidad pública, la seguridad de las personas y la protección de bienes, actuando siempre dentro del marco legal vigente».

Los puntos de los operativos:

Neuquén: el operativo tendrá especial presencia en sectores como el Parque Jaime de Nevares y la Isla 132 (Paseo de la Costa), además de balnearios y espacios recreativos de alta concurrencia. En el caso de la Isla 132, se dispondrán cortes de arterias y restricción de ingreso de vehículos y motocicletas, permitiéndose únicamente el acceso peatonal para evitar situaciones de riesgo.

Plottier, Centenario, Vista Alegre, Arroyito, Senillosa, zonas del río y lagos: cobertura en el balneario Municipal de Plottier y sectores como Nepen Hué y La Herradura; en Centenario y Vista Alegre en la plaza central, Parque Victoria, balneario municipal, Lago Mari Menuco y Dique Ballester; y en Senillosa, tanto en el balneario local como en Arroyito.

El operativo contará con móviles de prevención en cada jurisdicción, patrullas motorizadas, bicicletas policiales, comisiones judiciales y grupos especiales ubicados en puntos estratégicos. Además, se trabajará de manera coordinada con las áreas de tránsito provinciales y municipales, Bomberos, el Centro de Operaciones Policiales con monitoreo urbano para alerta temprana mediante cámaras de seguridad, áreas de Investigaciones y Antinarcóticos, la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que dispondrá unidades sanitarias en sectores estratégicos.

Puntos preventivos durante el UPD en Neuquén

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, detallaron de operativos preventivos en:

Puntos de cobertura en Neuquén Capital: Isla 132 – Ambulancia B + Unidad de Respuesta Inmediata (URI)

Parque Jaime de Nevares – Ambulancia B + Unidad de Respuesta Inmediata (URI)

En Centenario:

Operativo dinámico con Unidad de Respuesta Inmediata (URI)

Además, en los puestos de la ciudad de Neuquén habrá espacios de hidratación coordinados junto a Scout Neuquén y Fundación Creciendo Juntos.

