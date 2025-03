Uno a uno los operativos por el UPD en Neuquén: «Buscamos cuidar a los chicos»

Este miércoles comienzan las clases en el nivel secundario quienes no hayan tenido que rendir ninguna materia en las escuelas de Neuquén Capital. Y, como otros años, habrá festejos por el famoso “último primer día” (UPD). Por eso, la policía monta un operativo especial.

«Estaremos en distintos puntos de la ciudad, donde generalmente se juntan los jóvenes», confirmó Darío Ahuir, Comisario Inspector de la Dirección de Seguridad de Neuquén. Aunque destacó que estarán atentos por si deben trasladar los operativos a lugares donde no contemplaban los festejos. «El operativo más grueso será en la Isla 132, pero estaremos atentos por si hay que trasladar el operativo a otro lado», aseguró.

Desde hace años el UPD se volvió una de las celebraciones más esperadas por los alumnos del último año de secundaria. El festejo consiste en que la madrugada previa al inicio de clases, realizan un encuentro donde muchas veces hay alcohol y música.

En Neuquén los festejos se concentran en distintos balnearios del río, pero también en zona céntrica, como la Plaza de las Banderas. Las autoridades buscan evitar los incidentes e inconvenientes que puedan generarse producto de la fiesta.

La semana pasada también hubo operativos. Estuvieron enfocados en los estudiantes de escuelas de gestión privada. Pero, los festejos se desarrollaron en salones privados. Mañana comienzan las clases quienes no tuvieron que rendir en mesas de exámen en escuelas de gestión pública.

El Comisario Inspector confirmó también que en los operativos intervendrán distintas áreas de la Policía: motoristas, patrullas, departamento de antinarcótico, comisaría del menor. Y además, intervendrá Transito Municipal, SIEN y bomberos.

Cómo son los operativos por el UPD en Neuquén

Los operativos se centran en la prevención del consumo de del alcohol. «Se verifica con Tránsito municipal la documentación del rodado en que se movilizan los chicos, y que quien maneje no tome alcohol. La idea es que no tomen, que consuman lo menos posible. La idea es cuidarlos y que tengan un festejo tranquilo», aseguró.

Además, confirmó que si bien son los estudiantes de 5to años son quienes festejan, también se suman estudiantes de años anteriores y también más grandes. «Se desvirtuó el festejo original», opinó.

El año pasado calculó que asistieron 600 estudiantes a la Isla 132, el lugar más concurrido. Para este año esperan números similares. Por eso, se destinarán entre 50 y 60 efectivos.

Dónde estarán los operativos por el UPD en Neuquén

Habrá operativos a lo largo de la ciudad de Neuquén. Específicamente se instalarán en la Isla 132 a la vera del río Limay. También en Plaza de las Banderas, Espacio Jaime Nevares y en Parque Lineal.

Pero, además, habrá en los lugares dónde los jóvenes decidan ir. «Estaremos atentos si hay nuevos lugares, de ser así, llevaremos el operativo a donde estén», confirmó el Comisario Inspector, Darío Ahuir.

Los operativos comienzan hoy, martes 4 de marzo, desde las 20 horas. «Nos vamos a quedar hasta que los chicos se vayan a la escuela«. Y recordó que el año pasado cerca de las 5 de la madrugada, ya comenzaron a irse. «Tenemos que controlar también que cuando desconcentran no haya ningún problema, no hagan daños ni cometan algún delito», dijo.