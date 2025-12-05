ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Un accidente sobre la Ruta 22 complicó el tránsito entre Chimpay y Belisle: qué pasó

El siniestro se registró este viernes en el kilómetro 1039 y complicó el tránsito a la altura de Valle Medio.

Redacción

Por Redacción

Tránsito complicado por un choque en la Ruta 22.

Tránsito complicado por un choque en la Ruta 22.

Este viernes, en la previa del fin de semana largo, se registró otro siniestro vial en la Ruta Nacional 22 en Río Negro. El hecho aunque no fue grave, generó complicaciones y demoras de tránsito a la altura de Valle Medio, precisamente en el tramo entre Chimpay y Belisle. Las autoridades piden circular con precaución.

El comisario Juan Carlos Bautista, segundo jefe de la Regional Cuarta, confirmó el hecho a Diario RÍO NEGRO y señaló que los protagonistas fueron dos personas oriundas de Choele Choel que se trasladaban a bordo de una camioneta.

Explicó que por motivos que se desconocen, al llegar al kilómetro 1039, el conductor perdió el control del vehículo y pese a que intentó recuperarlo, despistó y terminó volcando. Afortunadamente las personas salieron ilesas, pero como transportaban cubiertas, estas quedaron esparcidas por la Ruta y complicó el tránsito de otros vehículos.


Temas

Río Negro

Valle Medio

Este viernes, en la previa del fin de semana largo, se registró otro siniestro vial en la Ruta Nacional 22 en Río Negro. El hecho aunque no fue grave, generó complicaciones y demoras de tránsito a la altura de Valle Medio, precisamente en el tramo entre Chimpay y Belisle. Las autoridades piden circular con precaución.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios