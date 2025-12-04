Murió Walter Pérez, presidente de la APDH de Neuquén: dolor en la Patagonia por su partida

Este jueves murió Walter Pérez, a los 68 años, reconocido militante y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén. Su fallecimiento se produjo por complicaciones de salud derivadas de un paro cardíaco. Su partida genera un hondo pesar en la región, donde fue un actor clave en la historia reciente. Un repaso por su carrera personal.

Murió Walter Pérez, presidente de la APDH Neuquén: su extensa carrera y su compromiso social

Walter Pérez nació en Tandil el 27 de septiembre de 1957. En Neuquén, donde se radicó en 1972, aprendió a caminar y a andar en bicicleta.

Eligió el periodismo como profesión y trabajó en distintos medios de la Patagonia, entre ellos LU19 La Voz del Comahue, Diario RÍO NEGRO y la radio AM LU5. Se desempeñó además en el periódico regional «La Trastienda» en su primera etapa.

También, participó de la creación de Radio Comunidad Enrique Angelelli y Radio Unco-CALF, y fue corresponsal de Agencia de Noticias Télam desde 1985. Fue autor del libro «Desaparecido en democracia», publicado por Educo en 2013.

Además de periodista, Walter Pérez se desempeñó como militante por los Derechos Humanos y presidía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Neuquén. En ambos roles, manifestaba sus preocupaciones sobre el ambiente y la implementación del fracking, el uso de armas letales por parte de la policía provincial, entre otros temas de relevancia para la agenda regional.

El mensaje de las organizaciones tras la muerte de Walter Pérez: «gracias por enseñarnos a andar el camino de la resistencia»

¡Gracias compañero, Walter Pérez!

Desde ADUNC te agradecemos por tu lucha y por enseñarnos a andar el camino de la resistencia y la construcción colectiva, siempre en la defensa de los Derechos Humanos.

Enviamos nuestro abrazo a su hijo, y todxs sus compañerxs de la APDH.

La Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional del Comahue lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Pérez, histórico referente en la defensa de los Derechos Humanos en nuestra provincia.

Su trayectoria, marcada por el compromiso, la coherencia y la defensa incansable de la dignidad humana, permanecerá como guía para las generaciones futuras.

Acompañamos a su familia, amistades y compañeras y compañeros de militancia en este difícil momento.

Noticia en desarrollo.