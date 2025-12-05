¿Viernes ideal para ir al río? El Alto Valle se prepara para otro día intenso de calor: las horas de temperaturas más altas

El calor se instaló en el Alto Valle y ofrecerá un viernes ideal para disfrutar al aire libre. El organismo nacional detalló que la región experimentará temperaturas elevadas durante la mayor parte del día por ello acá te contamos el detalle del pronóstico del tiempo.

El detalle del pronóstico para el Alto Valle

La máxima pronosticada alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se situará durante la noche en los 16°C. Estas marcas térmicas anticipan un día muy caluroso.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 33°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

Las horas de mayor temperatura serán durante la tarde, a partir del mediodía y hasta las 19 aproximadamente.

Distinto a la noche del jueves, el viento este viernes tendrá velocidades más leves ya que soplará con velocidades de entre 23 y 32 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 31 km/h, especialmente en la segunda mitad del día.