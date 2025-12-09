Un adolescente fue arrastrado por el río en Centenario: los rastrillajes se dan en una zona de difícil acceso

El lunes por la tarde, un adolescente de 13 años desapareció en las aguas del río Neuquén, a la altura del barrio Nueva España de Centenario. Estaba junto a sus familiares y pesé a sus intentos de auxiliarlo, el chico no pudo salir del agua. Hoy a primera hora comenzaron los rastrillajes por parte de Bomberos para encontrarlo.

Diario RÍO NEGRO diálogo con Nilda, tía del adolescente desaparecido, quien relató que todo ocurrió el lunes cerca del atardecer. «A las 19.45 entro al agua y empezó a pedir ayuda, nosotros intentamos todo, pedimos ayuda», indicó.

A las 21 llegó el personal de Bomberos: «eran tres, pero como se hizo de noche tuvieron que frenar la búsqueda. Hoy volvieron, solo bomberos, en total son cinco».

Adolescente desaparecido en un sector peligroso y sin habilitación para bañistas del río Neuquén

La zona en la que ocurrió el hecho presenta pozones de gran profundidad, cuya forma cambia constantemente debido al movimiento del cauce. Además, en el lecho permanecen ramas y troncos de antiguas arboledas arrastradas por crecidas de años anteriores, lo que aumenta el riesgo para quienes se acercan al agua.

Si bien no es un sector habilitado para bañistas, las altas temperaturas registradas en los últimos días atrajeron a numerosas familias, especialmente durante la tarde del lunes, cuando se produjo el incidente.