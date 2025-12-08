Un adolescente de 13 años fue arrastrado por el río Neuquén en Centenario: continúan la búsqueda

Este lunes 8 de diciembre, un adolescente de 13 años desapareció en las aguas del río Neuquén, a la altura del barrio Nueva España de Centenario. El menor se encontraba en la zona junto a su familia, en un sector cercano al Loteo Sommadossi y Primera Terra, cuando la fuerte correntada lo arrastró río adentro.

Un adolescente de 13 años fue arrastrado por el río Neuquén en Centenario: qué se sabe

Según informó Centenario Digital, personal policial de la Comisaría 20 de Parque Industrial y de la Comisaría Quinta acudió de inmediato al lugar tras recibir el alerta. También se hizo presente una dotación de Bomberos de la Policía del Neuquén, aunque las primeras tareas de rastrillaje se vieron dificultadas por la llegada de la noche.

Las autoridades confirmaron que la búsqueda se reanudará este martes 9 con equipos especializados. En el sitio permanecen familiares del menor, quienes viven horas de profunda angustia y consternación ante la situación.

Un sector peligroso y sin habilitación para bañistas

La zona en la que ocurrió el hecho presenta pozones de gran profundidad, cuya forma cambia constantemente debido al movimiento del cauce. Además, en el lecho permanecen ramas y troncos de antiguas arboledas arrastradas por crecidas de años anteriores, lo que aumenta el riesgo para quienes se acercan al agua.

Si bien no es un sector habilitado para bañistas, las altas temperaturas registradas en los últimos días atrajeron a numerosas familias, especialmente durante la tarde del lunes, cuando se produjo el incidente.