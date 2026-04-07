Un apicultor y su hijo salvaron a más de 300 animales en las inundaciones de Tucumán: estaban atrapados en el barro

Un apicultor junto a su familia y una ONG salvaron más de 300 animales del barro (Foto: gentileza)

Tras las intensas inundaciones que afectaron a Tucumán, la tormenta dejó a cientos de animales atrapados en el barro, muchos de ellos sin poder moverse ni alimentarse. Con la amenaza presente,un apicultor junto a su hijo y una organización proteccionista impulsaron un operativo de rescate que se volvió clave para salvar vidas.

El protagonista es Víctor Bordallo, un productor apícola de la zona que, al ver la magnitud del desastre decidió actuar por su cuenta. Con la ayuda de su hijo y voluntarios, comenzó a recorrer los campos anegados donde había animales enterrados o inmovilizados por el barro.

La historia generó repercusión por el compromiso y la solidaridad de quienes participaron, en medio de una catástrofe climática que dejó graves consecuencias en la producción y la vida rural de Tucumán, pero también mostró el impacto que puede tener la acción conjunta entre vecinos y organizaciones.

La tarea no fue sencilla: en muchos casos los rescatistas debieron meterse en zonas con barro hasta la cintura para liberar a los animales, que se encontraban debilitados tras varios días sin poder desplazarse.

Algunos estaban completamente cubiertos y apenas podían respirar.

Victor Bordallo, en asistencia de los animales (Foto: gentileza)

Cómo operó el rescate de los animales en Tucumán

El operativo se articuló con una ONG proteccionista que aportó logística, asistencia veterinaria y recursos para trasladar y atender a los animales rescatados. La combinación del conocimiento del territorio del apicultor y el trabajo organizado de la fundación permitió avanzar con mayor eficacia.

“Cuando llegamos a uno de los primeros corrales de Sol de Mayo nos encontramos con una situación terrible, unos 50 o 60 animales viviendo en un pequeño lugar barroso rodeado de agua y de un montón de animales muertos y de otros en condiciones extremas, terribles, agonizando”, afirmó Fernando Pieroni en una entrevista.

En total, lograron rescatar a unos 300 animales, entre ellos vacas, caballos, cabras y mascotas, muchos en estado crítico. Luego del rescate, fueron asistidos con alimento, atención médica y cuidados para su recuperación.

Además del salvataje inmediato, los voluntarios organizaron campañas sanitarias y distribución de alimentos para sostener a los animales en los días posteriores al temporal. Actualmente la provincia de Tucumán es una región donde la emergencia aún continúa.

Con información de Clarín