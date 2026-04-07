Mataron a un joven de 19 años e hirieron a una adolescente en el barrio Valentina Sur de Neuquén

Un violento episodio sacudió al barrio Valentina Sur de Neuquén, donde un joven de 19 años fue asesinado a balazos y una adolescente de 15 resultó herida. El hecho ocurrió el lunes por la noche y es investigado como un ataque directo. El crimen se produjo en medio de una seguidilla de hechos de violencia que vienen generando preocupación entre los vecinos de la zona, donde en los últimos días ya se habían registrado otros episodios con armas de fuego.

Ataque en plena vía pública

De acuerdo a la información preliminar que manejan los investigadores, el hecho ocurrió cerca de las 20:30 en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro. Allí, dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un carro de comidas donde se encontraba la víctima.

Uno de los disparos impactó en el abdomen del joven, quien cayó gravemente herido. En la misma secuencia, una adolescente de 15 años fue alcanzada por proyectiles en ambas piernas.

Traslado y desenlace fatal

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Bouquet Roldán. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven murió minutos después como consecuencia de la herida recibida.

En tanto, la adolescente fue asistida por lesiones en sus piernas y recibió el alta horas más tarde, fuera de peligro.

Investigación en curso

En el lugar del ataque, personal policial secuestró vainas servidas, proyectiles y otros elementos de interés para la causa. Además, se ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

La fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, interviene en la investigación, que por el momento no registra personas detenidas. Se analizan cámaras de seguridad y se toman testimonios a vecinos.

Según trascendió, allegados a la víctima habrían identificado a los presuntos autores, quienes incluso habrían realizado publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el hecho.

Un barrio en alerta

El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación en Valentina Sur, donde en los últimos días se registraron otros hechos con abuso de armas, incluido un caso reciente en el que murió un joven en circunstancias que se investigan como un posible accidente al manipular un arma de fuego.

Si bien no hay confirmación de que exista relación entre los episodios, los vecinos ya mostraban preocupación en las últimas horas tras el «ritual» que tuvieron varios jóvenes que dispararon al aire durante la despedida al joven que murió a causa de un disparo de arma de fuego este sábado.

La reiteración de episodios violentos encendió la alarma entre los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y medidas para prevenir nuevos ataques.

La investigación continúa en curso para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si existe vinculación con otros hechos recientes en la zona.